 バーガーキング、ビーフパティ4枚の超大型バーガーが食べ放題！12日より「ワンパウンダーチャレンジ」開催 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム IT・デジタル スマートフォン 記事

バーガーキング、ビーフパティ4枚の超大型バーガーが食べ放題！12日より「ワンパウンダーチャレンジ」開催

IT・デジタル スマートフォン
注目記事
にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー　単品 1,990円、セット 2,290円
  • にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー　単品 1,990円、セット 2,290円
  • 『ワンパウンダーチャレンジ2025』
  • ワンパウンダーチャレンジ2025
  • ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル
  • 2025年9月開催の『ワンパウンダーチャレンジ2025』第2弾最高満足記録は9個の総カロリー12,510kcal、総重量4,077g
  • にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー

　バーガーキングは12月12日から18日までの7日間、ビーフパティ4枚を使用した超大型バーガー「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」の食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2025」第3弾を開催する。

ワンパウンダーチャレンジ2025

　同イベントは過去最多となる全国60店舗で実施される。初開催となる山梨県、香川県、福岡県、熊本県を含む全国60店舗のバーガーキングにて、12月12日から18日までの7日間開催だ。

　対象商品は「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」で、総カロリー1638キロカロリー、総重量525グラムの超大型バーガーとなる。直火焼きの100パーセントビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズ4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた「特製ガーリックソース」をたっぷり使用している。

　イベントは各日14時30分から、16時から、17時30分から、19時からの4回実施され、各回6名から8名限定だ。制限時間は45分間で、「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライS、ドリンクMのいずれも、完食した商品はおかわり自由となり（フレンチフライを完食していなくても、バーガーを完食していればバーガーのみおかわり可能）。

ワンパウンダーチャレンジ2025

　参加費は3900円で、特典として限定ワンパウンダーTシャツ1枚、限定ワンパウンダーステッカー1枚、にんにく・ガーリック オリジナルステッカー1枚がプレゼントされる。参加チケットは12月2日11時より専用の予約ウェブサイトでの販売のみとなり、店頭販売はない。また、2025年は食べ放題イベントを年3回開催し、さらに各回でバーガー完食数が多い参加者を招待する「ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル」も2026年1月に開催予定だ。

　なお、「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」は一部店舗を除き、通常販売も実施される。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となる。1つ購入ごとにオリジナルステッカー1枚が提供される。

《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top