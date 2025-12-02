バーガーキング、ビーフパティ4枚の超大型バーガーが食べ放題！12日より「ワンパウンダーチャレンジ」開催 | RBB TODAY

バーガーキングは12月12日から18日までの7日間、ビーフパティ4枚を使用した超大型バーガー「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」の食べ放題イベント「ワンパウンダーチャレンジ2025」第3弾を開催する。

ワンパウンダーチャレンジ2025

同イベントは過去最多となる全国60店舗で実施される。初開催となる山梨県、香川県、福岡県、熊本県を含む全国60店舗のバーガーキングにて、12月12日から18日までの7日間開催だ。

対象商品は「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」で、総カロリー1638キロカロリー、総重量525グラムの超大型バーガーとなる。直火焼きの100パーセントビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズ4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた「特製ガーリックソース」をたっぷり使用している。

イベントは各日14時30分から、16時から、17時30分から、19時からの4回実施され、各回6名から8名限定だ。制限時間は45分間で、「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」、フレンチフライS、ドリンクMのいずれも、完食した商品はおかわり自由となり（フレンチフライを完食していなくても、バーガーを完食していればバーガーのみおかわり可能）。

ワンパウンダーチャレンジ2025

参加費は3900円で、特典として限定ワンパウンダーTシャツ1枚、限定ワンパウンダーステッカー1枚、にんにく・ガーリック オリジナルステッカー1枚がプレゼントされる。参加チケットは12月2日11時より専用の予約ウェブサイトでの販売のみとなり、店頭販売はない。また、2025年は食べ放題イベントを年3回開催し、さらに各回でバーガー完食数が多い参加者を招待する「ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル」も2026年1月に開催予定だ。

なお、「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」は一部店舗を除き、通常販売も実施される。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となる。1つ購入ごとにオリジナルステッカー1枚が提供される。