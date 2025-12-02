加藤ローサ、テレ東連ドラ初主演！自己肯定感が異常に高い37歳の婚活美女を演じる | RBB TODAY

2026年1月9日、毎週金曜深夜24時12分からドラマ24『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京）の放送が決定した。

原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作及び審査員特別賞を受賞した、猪熊ことりによる同名漫画だ。主人公は、株式会社・猪熊精工で派遣事務として働く赤木ユカ（37歳独身）。美人で恋愛経験も豊富な彼女は、これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきた。しかし、気がつけば37歳。「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する婚活という名の戦場だった。同作は、そんなアラフォー女子のリアルな戦いと人生を、愛とユーモアたっぷりに描く“命がけの婚活バトルコメディー”だ。

【©「婚活バトルフィールド 37」製作委員会】

主演を務めるのは、同作がテレ東連続ドラマ初主演となる加藤ローサ。映画『いちばんきれいな水』（2006）では透明感あふれるヒロインを演じて話題に。その後もドラマ『きみの継ぐ香りは』（TOKYO MX）でのダブル主演や、現在放送中のドラマ『推しの殺人』（読売テレビ）への出演など、多彩な役柄を通して確かな演技力を発揮してきた。

今回、加藤が演じる赤木ユカは、容姿端麗で自他ともに認める美人だが、自己肯定感が異常に高い37歳の独身女性。「理想は高収入イケメンとの結婚」を掲げ、婚活パーティー・アプリ・街コン・代理婚活まで、あらゆる戦場に飛び込んでいく。失敗しても立ち上がるタフさと、時折見せる素直さが愛おしい“最強の勘違いヒロイン”を、加藤が迫力満点に体現する。

福田麻貴（3時のヒロイン）【©「婚活バトルフィールド 37」製作委員会】

赤木の前に現れる“こじらせ理論派”・青島智恵子役には、人気お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が決定した。数々のバラエティー番組で活躍し、大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』（NHK）への出演や、脚本・演出も手がけるなど多彩な才能を発揮する福田。彼女が演じる青島は、赤木と同じく37歳で、婚活歴8年の大ベテランだ。かつては経済産業省に勤めていた元キャリア官僚という異色の経歴を持ち、婚活を合理的に分析する。感情で突撃する勘違いヒロイン・赤木とは正反対に、データと理屈で戦場を分析する理論派でありながら、恋愛偏差値はゼロ。赤木とは水と油の存在として、物語のもう一つの軸を担う。

『婚活バトルフィールド 37』(新潮社バンチコミックス刊)

キャスト発表にあわせ、加藤ローサ（赤木ユカ役）と福田麻貴（青島智恵子役）の役写真も一挙公開された。ウエディングドレス姿の2ショットは、夢見るような笑顔の赤木と、冷静な真顔を崩さない青島という、二人の対照的な表情が印象的な一枚だ。さらに、赤木の「勝負デート服」と青島の「機能性オフィス服」というソロカットも公開。日常の装いからも見てとれる、正反対な二人のキャラクター性に注目したい。

出演にあたり、加藤は「ドラマ『婚活バトルフィールド37』に、赤木ユカ役で出演させていただきます。赤木は、元彼への未練に蓋をして婚活の世界へ飛び込む37歳女性です。婚活の世界はまさに戦場で、台本を読みながら『今の時代はこんなことになっているの!?』と驚くこともしばしば。毎話さまざまな壁が立ちはだかりますが、気合いと根性で乗り越えていく赤木をぜひ見守っていただけたら嬉しいです。青島がそばにいるので今のところ安心です！」とコメントしている。

一方、福田（3時のヒロイン）は「ドラマから得た知識だけで婚活指南本を出せそうなくらい、婚活の実態に詳しくなりつつあります。そして私が演じる青島は、いうならばデータ婚活の女！歩く婚活辞典。婚活AI」と役柄を分析。続けて「オファーを頂いたとき、まずはこんないい役を任せて頂けることがすごく嬉しかったのと、自分と共通点の少ない役を演じるのが初めてなので、とてもワクワクしました！原作を読んで、一見冷徹にも見えてしまう青島が、独自のルールで不器用にも奮闘している姿がだんだん可愛く見えてきて、このキャラが愛されている理由がわかりました。強烈な人ですが、漫画でしか成立しないキャラクターというわけではなく、現実世界の人間として矛盾のない人物なので、そのままドラマでも届けられるように、青島をなるべく解像度高く理解して頑張りたいです」と意気込みを語った。