サーティワン、福袋2026が9日より予約開始！購入金額と同額のチケット＆オリジナルグッズ付き | RBB TODAY

サーティワン、福袋2026が9日より予約開始！購入金額と同額のチケット＆オリジナルグッズ付き

　サーティワンアイスクリームが2025年12月9日午前10時から福袋2026の予約販売を開始する。福袋は3500円と2500円の2種類で、それぞれ3500円分または2500円分のスマホ限定500円チケットが付いてくる。チケットは好きな商品に引き換えることができる。有効期間は2026年1月1日から6月30日まで。


　3,500円　電子チケット500円券✕7枚（計3,500円分）福袋限定のオリジナルグッズとしてオリジナルキッチンタイマーが登場。ポッピングシャワーをモチーフにしたデザインで「ピピピ♪」のお知らせ音が鳴る。サイズは約6cm×約9.5cm。冷蔵庫に付けて使用できる。カップ型キーホルダーは、カップに入ったラブポーションサーティワンとピンクのスプーンがセットになっている。サイズは約3.3cm×約3.2cm(チェーン除く)。

カップ型キーホルダー

　2,500円　電子チケット500円券✕5枚（計2,500円分）福袋の中身にはコーン型キーホルダーが入っている。ポッピングシャワーをモチーフにしたデザインで、サイズは約3cm×約7cm(チェーン除く)。

コーン型キーホルダー

　ラバーヘアクリップは、ラブポーションサーティワンをすくったスプーンのデザイン。サイズは約6.8cm×約1.6cm。

ラバーヘアクリップ

　マルチシリコーンバンドは、ポッピングシャワーとラブポーションサーティワンデザインの2本セット。お菓子の袋やコードを留めるのに便利だ。

マルチシリコーンバンド

　モバイルオーダー予約は2025年12月9日午前10時から29日午後8時まで。店頭お渡しは2026年1月1日から7日まで。店舗販売は2026年1月1日から期間限定で実施する。いずれもなくなり次第終了となる。

