ドーナツ20個分の引換カード＆オリジナルグッズが入って3,800円！ミスド、2026年の福袋を12月10日から予約開始 | RBB TODAY

ミスタードーナツは、創業55周年を記念して、福袋「ミスド福袋2026」全2種（3,800円、6,500円）を発売する。12月10日から予約を開始し、12月26日から数量限定で順次発売する。

『ミスド福袋2026』©OSAMU HARADA ©MISDO 25

ミスタードーナツの人気キャラクター「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインされた「ミスド福袋3800円」は、デコレーションキット、ポン・デ・ライオンミニトート、ハンドタオル2枚セットにドーナツ引換カード(20個分)が入った福袋だ。

今回福袋として初登場となる「デコレーションキット」は、人気ドーナツ「ゴールデンチョコレート」のきいろいつぶつぶと、チョコレートペンがセットになり、お好きなドーナツにデコレーションができるグッズだ。

デコレーションキット

デコレーション例

デコレーション例

「ポン・デ・ライオンミニトート」は、かわいいポン・デ・ライオンの刺繍が入ったオリジナルミニトートだ。便利なファスナー付きで、ちょっとしたお出かけにも、ランチトートにも使える。サイズは高さ約18.5cm×口前幅約33cm×底マチ約12cm。素材はポリエステル。

ポン・デ・ライオンミニトート ©MISDO 25

「ハンドタオル2枚セット」は、ポン・デ・ライオンとフレンチウーラーがかわいいストライプ柄と、人気のドーナツがデザインされたドーナツ柄のハンドタオルの2枚セットだ。サイズは縦約30cm×横約30cm。素材は綿100%。

ハンドタオル２枚セット©MISDO 25

これまで多くのプレミアムグッズのデザインを手掛けた原田治のイラストがデザインされた「ミスド福袋6500円」は、ポン・デ・リング型ぬいぐるみ、原田治トートバッグ、原田治ハンドタオル、スケジュールン、ドーナツに合うドリップコーヒーセットとドーナツ引換カード(35個分)が入った福袋だ。

「ポン・デ・リング型ぬいぐるみ」は、人気のポン・デ・リングがぬいぐるみになった。55周年のオリジナルワッペンがついたデザインだ。サイズは横約26cm×縦約26cm×奥行約7cm。素材はポリエステル。

「原田治トートバッグ」は、原田治のイラストをデザインに使用したショルダータイプのトートバッグだ。A4サイズが入る大きさのお出かけにもピッタリなトートバッグだ。サイズは高さ約38cm×口前幅約39cm×底マチ約9cm、取っ手は幅約2.5cm、長さ約55cm。素材は綿、ポリエステル混紡。

原田治トートバッグ©OSAMU HARADA

「原田治ハンドタオル」は、原田治のイラストをデザインした爽やかなドット柄のハンドタオルだ。サイズは縦約30cm×横約30cm。素材は綿100%。

原田治ハンドタオル©OSAMU HARADA

「スケジュールン」は、人気のスケジュールンがドーナツデザインで登場した。表紙は4種類。差し替えて使える。年間カレンダー、年間プラン、マンスリー、ウィークリー、メモ、ドーナツ年表、ドーナツレポート、付箋メモがあり、楽しく使える。

「ドーナツに合うドリップコーヒーセット」は今回福袋用として「ドーナツに合う」ドリップコーヒーを特別にブレンドしている。内容は3種類×各1袋で、ポン・デ・リングに合うオリジナルブレンド、オールドファッションに合うオリジナルブレンド、フレンチクルーラーに合うオリジナルブレンドが入る。

ドーナツに合うドリップコーヒーセット

それぞれの福袋にはドーナツ引換カードがセットになっており、購入した日から引換期限まで、お好きなタイミングでお好きな個数を全国のミスタードーナツのショップで引き換えられる。さらに、今年からミスドネットオーダーでもドーナツ引換カードを利用できるようになり、さらに便利に利用できる。

予約開始日は12月10日からミスドネットオーダー及び店頭にて。販売開始日は12月26日から。ショップの在庫がなくなり次第終了。発売日はショップにより異なる。詳細は12月10日よりホームページにて確認できる。対象ショップはミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)。

「ミスド福袋2026」を購入したお客限定で、ミスタードーナツをさらに楽しめるキャンペーンも展開する。それぞれの福袋に入っているドーナツ引換カードが応募券となり、ミスタードーナツアプリからの応募で抽選でミスドミュージアム体験ツアーやこのキャンペーンだけのオリジナルデザインの原田治オリジナルマグカップが当たる。

応募期間は2025年12月26日10時から2026年2月6日23時59分まで。

「ミスド福袋3800円コース」のA賞はミスドミュージアム体験ツアー(55組110名)で大阪宿泊付き。B賞はミスタードーナツマネー5000円分(55名)。「ミスド福袋6500円コース」のA賞は原田治ミスドオリジナルマグカップ1個(5500名)。B賞はミスタードーナツマネー5000円分(55名)。