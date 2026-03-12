【WBC】再び奇跡なるか　韓国、17年ぶり8強の次戦はソト擁するドミニカ共和国…“メジャー球宴級”の打線 | RBB TODAY

17年ぶりにWBC準々決勝へ進んだ韓国の前に、“巨大な壁”が立ちはだかった。

まるでメジャーリーグのオールスターをそのまま並べたかのような超豪華軍団、ドミニカ共和国が韓国のマイアミ初戦の相手に決まった。

ドミニカ共和国は3月12日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC1次ラウンド・プールD最終戦で、4本の本塁打を武器にベネズエラを7-5で下した。

これで4戦全勝を記録し、プールD首位を確定させたドミニカ共和国は、プールC2位の韓国と3月14日に対戦する。なお、プールC首位の日本は3月15日にプールD2位のベネズエラと対戦する。

韓国、再び奇跡を起こせるか

まさに“プールD決勝戦”にふさわしい一戦だった。

ドミニカ共和国は1回表から力の差を見せつけた。15年総額7億6500万ドル（約1220億円）という天文学的契約を結んだフアン・ソト（メッツ）が先制の2ランを放ち、主導権を握った。

（写真提供＝OSEN）フアン・ソト

続く3回表にはケテル・マルテ（アリゾナ）とブラディミール・ゲレーロJr.（トロント）が立て続けにソロ本塁打を放ち、ベネズエラ投手陣に襲いかかった。ベネズエラも3回裏、ルイス・アラエス（サンフランシスコ）らのタイムリーで1点差まで追い上げ、地力を見せた。

しかし、ドミニカ共和国には“リードオフマン”フェルナンド・タティスJr.（サンディエゴ）がいた。タティスJr.は4回表、2死一、二塁の場面で勝負を決定づける3ラン本塁打を叩き込み、相手の反撃ムードに冷や水を浴びせた。

9回裏、ベネズエラは相手の失策などにつけ込んで2点を返し、あと一歩まで迫ったが、ドミニカ共和国は最後まで逆転を許さず、“全勝1位”のプライドを守った。

（写真提供＝OSEN）フェルナンド・タティスJr.

韓国が3月14日に対戦するドミニカ共和国は、まさに“恐怖の打線”そのものだ。ソト、ゲレーロJr.、タティスJr.、マニー・マチャド（サンディエゴ）へと続く打線は、名前だけでも相手投手を圧倒する。

客観的な戦力では、韓国が劣勢であることは明らかだ。だが、野球は名前だけで決まるものではないことを、リュ・ジヒョン監督率いる韓国代表はすでに東京ドームで証明している。崖っぷちからはい上がってきた韓国野球だ。

とりわけ重要なのは、“恐怖の打線”を封じることだ。再び奇跡を起こせるのか。視線は3月14日のローンデポ・パークに注がれている。

