堀未央奈、aespaライブ参戦！「グッズ並びながらわくわくして」 | RBB TODAY

女優でモデルの堀未央奈が9日、自身のInstagramを更新。韓国のガールズグループ・aespaのライブに参戦したことを報告した。

堀未央奈（写真は堀未央奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、堀が参加したのは、国立代々木競技場第一体育館で11月8日に行われたaespaのライブ公演。堀は「デビューショーケースからずっと行ってるaespaのライブ」とコメントし、aespaのメンバー・ニンニンのうちわを手にしたショットを公開。黒のノースリーブトップスにデニムを合わせた、シンプルながらスタイリッシュな装いを披露した。

続けて「グッズ並びながらわくわくして推しグルを見てかわいい…かわいい…って癒やされてる時間が本当に幸せ」とつづり、ライブを満喫した様子を明かした。また「曲も毎回良くてソロパフォーマンスはもちろん4人集まった時に本当に画が強い…」とaespaのパフォーマンスを称賛。「楽しかった～」とライブ後の余韻も記した。

同日、堀はXでもaespaライブの参戦報告をしており、「richmanなgirlsたちでやっぱり世界一でした…… 実はデビューショーケースから毎回日本ライブは行っています（埼玉は外れた！）」とコメント。「本当に可愛すぎてずっとため息 その上実力もあって頭が上がりません」とつづっていた。

堀の投稿に、ファンからは「堀さん、ニンニンちゃんが好きなんだな」「NINGNING！！！」「堀未央奈来てたの！？」「やっぱり未央奈おった！」といった声が寄せられている。