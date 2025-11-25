焦がしバター＆ごま油＆ヘーゼルナッツの豊かな香り！DEARS、フィナンシェ「焦香」を発売 | RBB TODAY

スイーツブランド「DEARS(ディアーズ)」より新商品「焦がしバターフィナンシェ 焦香(こがれこう)」を発売する。

同商品は焦がしバターの豊かな香りに、ごま油とヘーゼルナッツの香ばしさを重ねた奥行きのある味わいのフィナンシェだ。ひとくち目からじゅわっと広がるコクと香りが余韻として残り、しっとりとした口あたりとともに楽しめる。

焦がしバターフィナンシェ 焦香 8個セット2,640円(税抜)

焦がしバターフィナンシェ 焦香280円(税抜)

また、パッケージにはだるまをイメージしたねこをモチーフに採用。4個入り・8個入りの2種類を展開しており、シーンに合わせて選べる。

焦がしバターフィナンシェ 焦香 4個セットと8個セット

販売場所は常設店としてcacaosic北千住マルイ店で、営業時間は10時から20時まで。また催事販売として高島屋新宿店で2025年12月3日から2026年4月14日まで、酒々井プレミアム・アウトレットで2025年12月19日から2026年1月25日まで、ジェイアール京都伊勢丹で2025年12月26日から2026年1月5日まで期間限定で出店する。

価格は単品280円(税抜)、4個セット1320円(税抜)、8個セット2640円(税抜)。保管方法は常温保存で、賞味期限は製造から45日。アレルギーは卵・乳成分・小麦・アーモンド・ごま(28品目)。単品の販売は北千住マルイ店のみの予定で、今後オンラインショップでの販売も予定している。