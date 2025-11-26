TXT・テヒョン、“お台場デ－ト風”SHOT公開！日本語投稿にファン歓喜「メロすぎ」「息できない」【PHOTO】 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのテヒョンが、お台場に姿を現した。

テヒョンは11月26日、自身のインスタグラムを更新し、「いつもありがとう」という日本語のメッセージとともに写真を投稿した。

公開された写真には、東京・お台場を散策するテヒョンの姿が収められている。秋らしいブラウンのジャケットを羽織り、変装することなく歩道橋を歩く姿は、カメラを見つめる表情と相まって、思わず視線を奪われるビジュアルだ。

また、夜景とともに写されたショットでは、よりリラックスした雰囲気を纏い、まるで一緒にデートしているかのような錯覚を起こす姿でファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは、「かっこよすぎてしんじゃう」「メロすぎ」「息できない」「彼氏感がすごい」など、熱い反応が寄せられている。

（写真＝テヒョンInstagram）

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本ドームツアーを開催中。11月15・16日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、東京ドーム、京セラドーム大阪と、来年2月まで公演が続く予定だ。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。

