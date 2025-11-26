WayV、冬を彩る新AL『Eternal White』リリースへ！クン制作の新曲含む全7曲を収録 | RBB TODAY

WayVのウィンタースペシャルアルバムに、メンバー・クンが手がけた新曲が収録される。

WayVは、12月8日にウィンタースペシャルアルバム『白色定格（Eternal White）』をリリースする。本アルバムには、クンが作曲・編曲を担当した新曲『初白（First Time）』が収録される。

『初白（First Time）』は、温かみのあるシンセサウンドと弾むようなリズムがロマンチックな雰囲気を演出するミディアムテンポのR&Bナンバーで、歌詞には、初めての出会いによる胸の高鳴りや純粋な恋心が込められており、クンが制作に参加したことからもグローバルファンの注目が集まっている。

（写真＝SMエンターテインメント）WayV

また、新曲『我之后的你（Lover After Me）』は、クラシックなオーケストラと現代的なポップサウンドが融合した壮大なシンフォニックバラードで、愛の終わりに感じる後悔や謝罪、そして相手の幸せを心から願う想いが、繊細かつ落ち着いたムードで描かれている。

WayVは26日、公式SNSを通じて新たなティザーイメージを公開した。冬にぴったりの温かく叙情的なムードと洗練されたビジュアルが調和し、視線を奪った。

なお、WayVのウィンタースペシャルアルバム『白色定格（Eternal White）』は、同名のタイトル曲を含む全7曲が収録され、WayVならではの“冬の感性”を存分に味わえる作品となっている。アルバムは12月8日午後6時に各種音楽配信サイトで公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

