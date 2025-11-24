TWICE・ツウィ、肩出しドレスで際立つボリューム感…光沢感ある肌で見せた成熟した色香【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ツウィが豪華絢爛なドレス姿を披露した。

去る11月21日、ツウィは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「『Max Mara』の”THE CAMEL, timeless”ポップアップストアが先日表参道にオープンしました！上質なキャメルの温かい世界に足を踏み入れてください。近くにいたら絶対に行ってみて」などという文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月20日にツウィが表参道で開催されたラグジュアリーブランド「Max Mara（マックスマーラ）」のポップアップストアのプレビューに参加したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝ツウィInstagram）

写真のなかのツウィは、肩が露わになったゴールドの装飾付きのドレスを着ている。キャメルのバッグを持ってポーズを取っている写真は、まるで異世界の人物のようである。

投稿を目にしたファンからは、「可愛すぎる。また日本に来てね！！！」「TWICEの真のビジュアル」「ゴージャス」といった反応が寄せられていた。

なお、ツウィが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。

