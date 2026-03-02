「直視できない」TWICE・ジョンヨン、“胸元パックリ”衣装で魅せた圧巻スタイルに釘付け！ | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが、さらに磨きのかかったビジュアルでファンを魅了した。

ジョンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Philadelphia」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】ジョンヨン、体重増加乗り越え…第2の全盛期到来！

公開された写真には、舞台裏でポーズを決めたり、楽屋でメイクを受けたりする彼女の飾らない姿が収められている。

写真の中のジョンヨンは、デコルテラインが際立つスクエアネックの白いツイード風トップスに、華やかなビジュー装飾とチェーンをあしらった衣装を着用。胸元が大きく開いた衣装からはグラマラスなスタイルが覗き、見る者の視線を奪う。

また、いっそう引き締まったフェイスラインと、カラーコンタクトによる神秘的な青い瞳が、彼女のビジュアルをより一層際立たせた。

（写真＝ジョンヨンInstagram）

この投稿に対し、ファンからは「美しすぎで賞」「神ビジュアル」「美しすぎて直視できない」「素敵」「女神」といった絶賛のコメントが殺到。さらに、メンバーのチェヨンもジョンヨンの美しさに「いや、お姫様なのかな？」と感嘆の声を寄せ、メンバー間の絆の強さも垣間見せた。

なお、ジョンヨンが所属するTWICEは現在、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

■【写真】ジョンヨン、薬の副作用を克服…“減量した近況”

■【写真】“別人級ビジュ”のジョンヨン「おかえり！」

■「完璧」ジョンヨン、“ピチッ”とタイトウェアで引き締めボディ披露