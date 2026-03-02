BTS・V、深みあるまなざしで魅了…圧倒的ビジュアル輝く撮影カット公開 | RBB TODAY

BTSのVが、圧倒的なビジュアルと洗練されたスタイルでファンを魅了した。

2月28日、Vは自身のインスタグラムに「CELINE Hiver 2026 show March 7th 12pm PARIS TIME」というコメントを添えて数枚の写真を公開した。

【写真】「上半身裸？」V、突然の“深夜投稿”にファン驚愕

公開された写真には、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「CELINE（セリーヌ）」のアイテムをまとったVの姿が収められている。Vは落ち着いたヘアスタイルでスーツを着こなし、クラシックな魅力を表現。深みのあるまなざしと抑制された美しさで、独自の存在感を放っている。

（写真＝V公式Instagram）

モノクロのカットでは、無彩色のトーンと調和したスタイリングが印象的で、シンプルながらも唯一無二のスタイルがアーティスティックな感性を一層引き立てた。また、別のカットでは、ブラックとグレーを基調としたモノトーンコーデに鮮やかなレッドのスカーフを合わせ、圧倒的なビジュアルを披露した。

別のカットでは、ブラックとグレーを基調としたモノトーンコーデに鮮やかなレッドのスカーフを合わせ、圧倒的なビジュアルを披露した。

なお、Vが所属するBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”が話題

■【写真】「国宝級イケメン」V、日本の美容整形医が絶賛！

■【写真】身長差にドキッ…Vと女性スタッフの2SHOT