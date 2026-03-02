生前の姿を実兄が突如公開…25歳でこの世去ったf(x)ソルリさん、無邪気な笑顔に懐かしむファン続々 | RBB TODAY

ガールズグループf(x)出身のソルリさんの生前の映像が公開された。

実兄が突如公開した映像に、ファンたちは胸を打たれている。

2月28日、ソルリさんの実兄はSNSを更新。「プレゼント」という言葉とともに、1本の動画を投稿した。

公開された映像の中でソルリさんは、道路脇の歩道で自由に体を動かしている。淡いピンクのトップスにブラックのパンツ、ビーチサンダルを合わせたラフな装いで、自然体の魅力を見せた。

（画像＝SNS）ソルリさん

これを見たファンからは「本当にプレゼントみたい」「会いたい」「今でも輝いている」「あちらで安らかに過ごしてほしい」などの声が上がり、懐かしさと恋しさをにじませている。

なお、ソルリさんは2019年10月14日、京畿道（キョンギド）城南（ソンナム）市の自宅で、25歳でこの世を去った。

◇ソルリさん プロフィール

1994年3月29日生まれ。本名チェ・ジンリ。2005年に韓国SBSの時代劇『薯童謡』で子役として芸能界にデビュー。2009年にはガールズグループ「f(x)」のメンバーとして、歌手デビューした。2015年にグループを脱退し、その後は女優やタレントとして活動。2019年10月14日、突然この世を去った。享年25歳。

