授乳する姿も公開　子宮頸がんを乗り越えた元K-POPアイドル（35）、「1％の確率」とされた双子を出産 | RBB TODAY

子宮頸がんを乗り越えたガールズグループCRAYON POP（クレヨンポップ）出身のチョア（35）が、奇跡の双子出産を報告した。

さらに授乳ショットまで公開し、大きな反響を呼んでいる。

【画像】チョア、奇跡のような妊娠の瞬間

チョアは最近、自身のインスタグラムを通じて「2026年2月27日 キュート2.46kg、ハート2.38kg 地球に到着」というメッセージと複数の写真を投稿した。

公開された写真には、双子を出産して赤ちゃんと対面する姿や、母乳を与える様子も収められており、母親となったチョアの喜びが感じられる。

彼女は「2023年に初めて子宮がんの手術を受けたこの場所で、2026年にこうして元気な一卵性双生児のハートとキュートに出会えるなんて、本当に奇跡のようで、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

（写真＝チョアInstagram）

チョアは2021年に6歳年上の実業家と結婚。翌年のブライダルチェックで子宮頸がんの診断を受け、2023年にがんの切除および将来の妊娠の可能性を残す治療を受けた。

その後、2025年9月に体外受精を通じて妊娠し、双子を授かった。妊娠10週に入った当時、「胚を1つだけ移植したのに自然分裂して一卵性双生児になった。確率は1％だと言われた」と述べ、「不安もあったが、今は健康に産み育てることだけを考えている」と母としての覚悟を語っていた。

子宮頸がんを乗り越え、無事に双子を出産したチョアに多くの祝福の声が送られている。

