TWICE日本人メンバーMISAMOの新アルバム『PLAY』トレーラー映像公開 | RBB TODAY

TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOの新アルバム「PLAY」のトレーラー映像が解禁された。

同作は前作「HAUTE COUTURE」から約1年3ヶ月ぶりとなるMISAMO JAPAN 1st ALBUMで、2026年2月4日の発売が決定している。

公開されたトレーラーは「Welcome to the stage.」というMINAの観覧案内コメントでスタート。これまでリリースされた「Masterpiece」「HAUTE COUTURE」のビジュアルが歴代の舞台作品のポスターのように並んでいる廊下を進んでいくと「PLAY」の扉が開かれ、開演のベルが鳴り響く。

白く煌びやかな衣装を身に纏い観客席に腰掛ける3人が、目の前の舞台上にマニッシュな衣装で堂々と登場する3人を見つめるという構成だ。

対照的な出で立ちで2組のMISAMOが対峙するという神秘的でコンセプチュアルな映像の中で「今あなたが腰かけているその席が、実は観客席ではないかもしれないということも。さあ、あなたの現実はここで幕を閉じ、舞台に立つ番です。」と問いかける。見る者をハッとさせ、引き込まれるような映像となっている。

作品の詳細は今後公開される予定だ。