「ちょっと待って…」金髪にタトゥーも！平手友梨奈の最新投稿に注目集まる | RBB TODAY

20日、欅坂46の元メンバーで現在は歌手として活躍している平手友梨奈が自身のInstagramを更新。金髪でタトゥーの入った姿を公開し、注目が集まっている。
この日、平手は「I’m human」と、自身が作詞に携わった新曲のタイトルをコメント。同曲のMusic Videoに登場した際と同じ金髪ロングヘアーの写真を3枚連続で投稿した。1回目に投稿した写真では、右腕にタトゥーが入っていることが確認できる。
この投稿にファンからは、「お人形さんみたいな可愛いさ」「綺麗だよなぁ」「美しい」「素敵です、可愛い、美しい」といった称賛の声のほか、「髪の毛どうなってるのか、瞬間が美しくて…ドラマを感じさせます」「えっ？ちょ待って。てちってタトゥーしてんの？」「タトゥーに不思議な魅力」など、ヘアスタイルやタトゥーに注目したコメントも寄せられている。
※平手友梨奈が金髪ロングヘアーを披露した投稿（平手友梨奈のInstagramより）
