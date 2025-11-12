 【PS5値下げ】「PS5 デジタルエディション 日本語専用」が11月21日発売決定！希望小売価格は税込55,000円【State of Play 日本】 | RBB TODAY
【PS5値下げ】「PS5 デジタルエディション 日本語専用」が11月21日発売決定！希望小売価格は税込55,000円【State of Play 日本】

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月12日に配信した「State of Play 日本」にて、新型となる「PS5 デジタルエディション 日本語専用」を公開しました。

◆『PS5 デジタルエディション 日本語専用』が発売！

今回の新型はPS5の5周年を記念して販売されます。本作は国/地域が日本のPSNアカウントと日本語専用のPS5になっており、希望小売価格は税込55,000円。これまでのPS5に比べ、かなり割安で購入しやすい金額になったといえます。

825GBのSSDストレージを内蔵しており、日本のPlayStation Storeで入手したダウンロード版のPS5ゲームおよびPS4ゲームを楽しめます。また、別売りのディスクドライブを購入し、取り付けることも可能です。

今回の新型について、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの西野秀明CEOは「日本でより多くのプレイヤーの皆さんにPS5、そして素晴らしいゲームをお楽しみいただきたいと思っております」と語っています。

「PS5 デジタルエディション 日本語専用」は希望小売価格は税込55,000円。2025年11月21日発売予定です。


《鈴木 伊玖馬》

