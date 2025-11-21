「遭遇したかった」LE SSERAFIM・チェウォン、東京観光を満喫！地下鉄での自撮りSHOTに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンが東京に姿を現した。

チェウォンは11月20日、自身のインスタグラムを更新し、「縁の力」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、都内観光を楽しむチェウォンの姿が収められている。都営地下鉄大江戸線・大門駅での自撮りショットや、カフェや寿司店で食事を満喫する様子などが写っており、ファンをほっこりさせた。

この投稿を見たファンからは「大江戸線に乗ってたなんて」「可愛すぎる」「遭遇したかった」「え？嘘だろ！」「大門はやばい」など、驚きと興奮のコメントが寄せられている。

（写真＝チェウォンInstagram）

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは、11月18・19日に初の東京ドーム公演を成功裏に開催。今後は12月6日に高雄（カオシュン）ナショナルスタジアムで行われる「2025 Asia Artist Awards」、25日の「2025 SBS歌謡大祭典」、28日の日本最大級の年末フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」への出演が予定されている。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

