クロちゃん、「彼女ができたしん！」投稿は本物か？「水曜日楽しみ」「ドッキリ？」 | RBB TODAY

お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが19日、自身のInstagramを更新。「彼女ができたしん！」と宣言した投稿が話題を呼んでいる。
この日、クロちゃんは女性と寄り添ったツーショット写真を公開し、「彼女が出来たしん！ 遠距離だけど頑張るしんよー」とコメント。嬉しさを隠しきれない様子だが、この突然の報告にファンの間では戸惑いの声も広がっている。
コメント欄には「可愛いー！」「おめでとう！」と祝福の声が寄せられる一方で、「ドッキリ？」「これだから水曜はやめられない」「証拠は？」など、真偽を疑う声も続出。なかには「水曜楽しみにしとく」「有頂天からどん底まで落として欲しい」「水曜日でありますように」と、バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS）の仕掛けではないかと期待するコメントも寄せられた。
※クロちゃんの「彼女ができたしん！」投稿（クロちゃん公式Instagramより）
元AKB48・福留光帆、クロちゃんの“虚言”に困惑「そんなこと一言も言ってないな、、、」 | RBB TODAY
福留光帆はクロちゃんの虚言に困惑を示し、クロちゃんも一緒に食事したと投稿。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/29/237219.html続きを読む »
久々の“あつみな”に乱入！？クロちゃんの熱狂的推し活に前田敦子「無の境地」 | RBB TODAY
タレントの高橋みなみが1日、Twitter（ツイッター）を更新し、AKB48時代の“同僚”で女優・前田敦子と久々のツーショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/01/210306.html続きを読む »