クロちゃん、「彼女ができたしん！」投稿は本物か？「水曜日楽しみ」「ドッキリ？」 | RBB TODAY

お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが19日、自身のInstagramを更新。「彼女ができたしん！」と宣言した投稿が話題を呼んでいる。

この日、クロちゃんは女性と寄り添ったツーショット写真を公開し、「彼女が出来たしん！ 遠距離だけど頑張るしんよー」とコメント。嬉しさを隠しきれない様子だが、この突然の報告にファンの間では戸惑いの声も広がっている。

コメント欄には「可愛いー！」「おめでとう！」と祝福の声が寄せられる一方で、「ドッキリ？」「これだから水曜はやめられない」「証拠は？」など、真偽を疑う声も続出。なかには「水曜楽しみにしとく」「有頂天からどん底まで落として欲しい」「水曜日でありますように」と、バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS）の仕掛けではないかと期待するコメントも寄せられた。

※クロちゃんの「彼女ができたしん！」投稿（クロちゃん公式Instagramより）