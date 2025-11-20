北川景子、『とれたてっ！』初のスタジオ生出演！森田望智、佐久間大介らが明かす北川の“意外な素顔”とは？ | RBB TODAY

俳優の北川景子が11月21日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ・カンテレ）に初のスタジオ生出演する。

北川は11月28日公開の主演映画『ナイトフラワー』で、2人の子どもを育て、愛する我が子のため犯罪に手を染めるシングルマザー・夏希を演じた。自身も2人の子どもの母である北川は、映画のクランクアップ時に「私も日々追い立てられるように生活しているので、夏希には共感しやすかった」と母としての思いを語っている。

北川景子主演映画『ナイトフラワー』

21日の放送では、MC青木源太、金曜レギュラー小籔千豊らとともに、国民的人気俳優・北川景子の【役者としての素顔】【母としての素顔】に迫る特別企画を放送。"母親"をキーワードにしたトーク企画では、街ゆく母親100人から寄せられた「子育てで北川景子に聞いてみたいこと」を大特集。悩める母親たちの「多忙な中でお子さんとの時間はどう作っているのか？」といったリアルな質問に、北川が本音で回答する。

さらに、映画『ナイトフラワー』で北川と共演した森田望智、佐久間大介らから寄せられた「おそらく私だけが知る北川景子"とれたて！"エピソード」も大放出。撮影の合間にそれぞれが垣間見た、北川景子の意外な素顔が明かされる。

青木源太

そして、いよいよ来週28日に公開となる北川の主演映画『ナイトフラワー』の撮影秘話も深掘り。愛する子どもたちのため犯罪に手を染める母・夏希を演じた北川が、闇の世界に足を踏み入れてしまう人物を演じる上で苦労したことなど、映画への思い、そして撮影の舞台裏を語る。

MCを務める青木源太は、今回の共演に期待を寄せている。自身も仕事と子育ての両立に奮闘している青木は、北川に「"家事・育児の中で母親と父親の役割分担は決めているのか、自然と役割分担ができているのか""子どもを叱る時に気をつけていることはあるか"を率直に聞いてみたい」と語る。『旬感LIVEとれたて！』のスタジオ出演は初となる北川に対し、青木は「北川さんの女優としての表情と母親としての表情、どちらの魅力もお伝えできれば」とMCとしての意気込みを見せる。

また「映画の撮影やPR、そして日々の家事・育児で北川景子さんはすごく忙しいと思うんです。だからこそ、『とれたて！』のスタジオでは北川さんにリラックスして楽しんでほしいです。そういうリラックスした北川さんの姿を、ぜひ視聴者の皆さんにも見ていただきたいです」と、多忙な日々を送る北川を気遣い、温かい雰囲気で迎えることを約束した。