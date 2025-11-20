Wanna One出身ユン・ジソン、BLドラマの主演に抜擢！“激情ロマンス”に期待高まる | RBB TODAY

Wanna One出身の歌手ユン・ジソンが、BLドラマの主演に抜擢された。

ユン・ジソンは、11月28日より韓国の動画配信サービス「Wavve」で配信されるBLドラマ『雷雲と雨風』の主演に抜擢された。

『雷雲と雨風』は、同情から始まった関係が“嫉妬”と“独占欲”へと変わっていく若者たちの激しいロマンスを描くBL作品だ。作家チェシムの人気ウェブ小説が原作で、亡き叔父の葬儀で再会した従兄のイ・イルジョとソ・ジョンハンの物語が展開される。演出は、BLドラマ『ハッピーメリーエンディング』『乙の恋愛』などを手がけたミン・チェヨン監督が務め、繊細な感情線と心理描写をリアルかつ美しく表現する予定だ。

主人公イ・イルジョ役に抜擢されたユン・ジソンは、韓国国内外で爆発的な人気を集めたアイドル活動に続き、ドラマ『君の夜になってあげる』『ADIEU SOLO』、ミュージカル『帰還：あの日の約束』『あの日々』『サムシング・ロッテン！』『Happy Oh! Happy』など多様な作品に出演し、着実に演技力を磨いてきた。『雷雲と雨風』では、看病していた父を亡くし、人生の目的を見失った一文無しの青年イ・イルジョを演じ、激しいロマンスを予告する。

また、ソ・ジョンハン役には、ミュージカルやウェブドラマで知名度を高めている新人俳優チョン・リウがキャスティングされ、同情から始まった関係の中で揺れ動く感情を繊細に表現する。

そのほか、ドラマ『正直にお伝えします!?』で存在感を発揮したチャン・ウォンヒョク、『イカゲーム』シーズン2・3に出演したイ・ドンジュら、実力派キャストが脇を固める。

なお、ドラマ『雷雲と雨風』は、11月28日午前0時に動画配信サービス「Wavve」を通じて1話・2話が公開され、以後4週間にわたり毎週2話ずつ独占配信される。

