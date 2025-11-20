LE SSERAFIM、東京ドームに続きソウルでもアンコール公演開催決定！初ワールドツアーがフィナーレへ | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMが、ソウルでのアンコール公演をもって初のワールドツアーを締めくくる。

LE SSERAFIMは11月20日、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」および公式SNSを通じて、「LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN SEOUL」の開催決定を発表した。

アンコールコンサートは来年1月31日と2月1日の2日間、蚕室（チャムシル）室内体育館で開催される。詳細は後日、LE SSERAFIMのWeverseチャンネルを通じて案内される予定だ。

これに先立ちLE SSERAFIMは、韓国を皮切りに日本、アジア、北米まで計19都市で全29公演を実施し、グローバルでの存在感をさらに強固なものにした。特に日本・埼玉、台湾・台北、香港、マニラ、シンガポール、そして北米のニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、シアトル、ラスベガスの公演はすべて完売し、圧倒的なチケットパワーを証明した。

（画像ーSOURCE MUSIC）

さらに11月18・19日には東京ドームで初公演を実施。『SPAGHETTI (Member ver.)』『Kawaii (Prod. Gen Hoshino)』など、これまでの公演都市では見られなかった特別なセットリストを披露し、約8万人のファンを熱狂させるスケール感あふれるステージで“ガールズグループ・パフォーマンス最強”との評価を改めて証明した。

ワールドツアーの集大成となるソウル・アンコール公演では、これまでのツアーで培った経験とノウハウを詰め込んだステージを披露する予定だ。

10月にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』は、アメリカ・ビルボードのメインソングチャート「HOT 100」で50位、イギリス「オフィシャル・シングル・トップ100」で46位にランクイン。“第4世代ガールズグループ最強”の地位を確立しただけに、ソウル公演でも熱気あふれるパフォーマンスでファンに特別な時間を届けるものと期待されている。

なおLE SSERAFIMは今後、12月6日に高雄（カオシュン）ナショナルスタジアムで開催される「2025 Asia Artist Awards」、25日の「2025 SBS歌謡大祭典」、28日の日本最大級の年末フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に出演する予定だ。

(記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

