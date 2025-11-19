LE SSERAFIM、初の東京ドーム公演に熱視線！日本主要スポーツ紙が特別版を発行　本日（19日）2日目公演 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが日本の主要スポーツ紙の1面を飾り、その圧倒的な話題性を証明した。

LE SSERAFIMは11月18日・19日の2日間、東京ドームで「2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT” ENCORE IN TOKYO DOME」を開催。彼女たちにとって、これが初の東京ドーム単独コンサートとなる。

これを記念して、『スポーツニッポン』『デイリースポーツ』『日刊スポーツ』『スポーツ報知』『サンケイスポーツ』といった日本の主要スポーツ紙は、2日間にわたりLE SSERAFIMのワールドツアーを特集した特別版を発行した。

これらの新聞は会場周辺のコンビニで販売され、買い求めるファンが殺到するなど、日本での高い人気を改めて示した。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

今回の東京ドーム公演は、LE SSERAFIM初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT”」のアンコール公演にあたる。彼女たちはこれまで韓国、日本、アジア、さらには北米を巡り、圧巻のパフォーマンスで世界を魅了してきた。

18日に行われた初日公演では、数々のライブで培ってきたノウハウと実力が存分に発揮され、約200分間にわたり全力のステージを披露。“ガールズグループ・パフォーマンス最強”の名にふさわしい姿を見せつけた。本日（19日）17時からは2日目の公演が行われる。

また、東京ドーム公演を記念し、11月8日～19日まで東京・渋谷の第9SYビルではポップアップストアを開催中。近くのMIYASHITA PARK内には、LE SSERAFIMへの応援メッセージボードや大型写真展示も設置され、多くのファンが訪れている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

