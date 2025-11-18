 鈴木奈々、購入した3億円豪邸の頭金は1.5億円！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

鈴木奈々、購入した3億円豪邸の頭金は1.5億円！

エンタメ その他
注目記事
鈴木奈々【写真：竹内みちまろ】
  • 鈴木奈々【写真：竹内みちまろ】

　17日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に、タレントの鈴木奈々が出演。以前より話題となっていた「3億円豪邸」の購入について、リアルな支払い事情を赤裸々に明かした。

　この日、同番組では「茨城」をテーマにトークが展開され、茨城県龍ケ崎市出身で「いばらき大使」も務める鈴木がVTRで登場。地元への愛をアピールする流れだったが、話題は以前購入したと報じられた都内の自宅へと及んだ。スタッフから「ネットニュースで拝見して3億円の豪邸を購入されたと。それはどこに買ったんですか？」と問われた鈴木は、「それは東京に買いました」ときっぱり。続けて「35年ローンです」と付け加えた。

　支払いの内訳について、「頭金はいくら入れたんですか」とスタッフが尋ねると、「頭金は1億5000万円です」と回答。月々の返済額は「26万円」であることも告白し、スタジオの番組MCマツコ・デラックスや村上信五も驚きを隠せない様子だった。

　続いてスタッフが「預金はどのくらい？」と畳みかけると、鈴木は「なんでも聞き出そうとする！言いそうになるやん、やめて！」と必死の抵抗を見せ、貯金額の公表は拒否。また、「いばらき大使」としての立場がありながら、現在は茨城と東京どちらに住んでいるのかを問われると、「茨城県にも家がある」と説明。しかし滞在比率は「（東京）10：0（茨城）」と、完全に東京拠点であることを暴露し、スタジオの笑いを誘っていた。


鈴木奈々、ギャル時代の写真公開！「あゆに見えた」と話題 | RBB TODAY
画像
鈴木奈々がインスタでギャル時代の写真を公開し、懐かしんだ。ファンからは「安室に見えた」との声も多かった。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/21/223217.html続きを読む »

鈴木奈々、父の「娘の離婚に心痛めてない」発言にア然「なんで！？」 | RBB TODAY
画像
鈴木奈々が、4日放送の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）で、父親である里志と共演した。 　
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/05/210412.html続きを読む »

鈴木奈々　１ｓｔ写真集　Ｖｉｖａｃｅ
￥2,860
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

東京カレンダー2026年1月号
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top