TWICE・ミナ、“ぱっつん前髪”で可愛さ限界突破！あふれる透明感に「リアル天使」「黒髪最強…」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのミナが、キュートなヘアスタイルを披露し話題を集めている。

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、現在開催中のTWICEワールドツアー「READY TO BE」のステージ衣装を着たミナの姿が収められている。ブルーとホワイトを基調にしたスポーティなトップスにロングブーツを合わせたスタイルで、クールかつ上品なオーラを放っている。

中でもファンの視線を奪ったのは、前髪を下ろした新鮮なヘアスタイルだ。ぱっつん前髪に艶やかな黒髪ロングのストレートヘアがミナならではの清楚で可憐な魅力を際立たせている。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「リアル天使」「黒髪最強…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEは、10月10日にデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。

