道端アンジェリカ、夫と出会うきっかけ明かす「私が301号室、彼が201号室……」 | RBB TODAY

モデルの道端アンジェリカが、15日に放送された『二軒目どうする？～ツマミのハナシ～』（テレビ東京）にゲスト出演し、現在の夫との運命的な出会いのきっかけを語った。

道端は2017年12月に一般男性との結婚を発表し、2018年7月に第一子、2020年10月に第二子を出産。その後、2021年11月に離婚を発表し、2023年2月に一般男性である現在の夫と再婚している。

二人の出会いは、偶然にも同じマンションの上下階に住んでいたことから始まった。出会いのきっかけについて尋ねられた道端は「私が301号室、彼が201号室……」と答え、道端が引っ越してきた部屋が301号室で、夫が下の201号室に住んでいた説明。続けて「（夫が）飼っていた猫ちゃんが玄関の前に迷い込んできて、『猫ちゃん飼ってますか？』って言いに行った人が今の旦那さん」と、ペットが繋いだ最初の接点を明かした。

さらにその後、夫がワシ（イーグル）を飼い始めたことを知った道端は、当時まだ3歳未満だった息子を使って接近を試みる。「息子がどうしても鳥（飼っているワシ）が見たいって言ってるんですけど……」と口実を作り、夫の部屋を訪れることに成功したという。その訪問の際、道端は「『どうぞ、どうぞ。見ていってください』って時に、あ！ 結婚してない！と思って」と、（夫が）独身であることに気づいた瞬間を打ち明けた。

番組では、共演の菖蒲理乃から「びっくりしたのが、お付き合いする前に肉じゃがを作って持っていったって話を聞いて」と、道端の積極的なアプローチが暴露される場面も。このエピソードに、番組MCの松岡昌宏は「古い！ やり方が古い。急に古風を出しよる」とすかさずツッコミを入れた。道端は赤面しながら「ワシを見に行った時に『何か飲みますか？』って言われて。何がありますか？って聞いたら炭酸水とビールしか冷蔵庫に入ってなかったんですよ」と、彼の食生活を心配したのがきっかけだったと弁明。「それで301から肉じゃがを……」と続け、共演者たちの笑いを誘った。