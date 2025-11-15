『ゴジュウジャー』志田こはくが一河角乃役として出演決定！未成年飲酒で降板・今森茉耶の後任として | RBB TODAY

東映は15日、テレビ朝日系で放送中の特撮ドラマ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に、志田音々の妹で女優の志田こはくが新キャストとして出演することを公式Xで発表した。志田が演じるのは“一河角乃（いちかわすみの）／ゴジュウユニコーン”で、第40話からの登場が予定されている。

ゴジュウユニコーンは、放送開始当初から物語を牽引する重要キャラクターの一人として描かれており、当初は今森茉耶がその役を務めていた。しかし11月8日、同番組は公式サイトで、番組制作会社の東映から未成年飲酒行為が確認されたとの連絡を受けたことを明かし、今森の降板を発表。「後任はいるのか」「ストーリー上どう扱われるのか」と注目が集まっていた。

今回の発表により、後任キャストが志田こはくに決定したことが明らかになった。志田は2022年～2023年放送の特撮ドラマ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』で“鬼頭はるか／オニシスター”を演じ、注目を集めた実力派女優。発表直後、「こはくちゃん」「オニシスター」など志田の関連ワードが続々とトレンド入りし、SNS上でも驚きと期待の声が広がっている。ファンからは「こはくちゃん？！こはくちゃんも2回地球救っちゃうの？！笑」「まさかのオニシスター!?」「マジですかwwアリなのそれw志田さんがまた見れるとか…!」「嬉しいオニシスターおかえり」などの声が寄せられている。

※志田こはくの出演決定報告（『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の公式Xより）