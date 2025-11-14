 ローラ、渡米後“大恋愛”をしていた「男性の愛って素晴らしいと思った」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

ローラ、渡米後“大恋愛”をしていた「男性の愛って素晴らしいと思った」

エンタメ その他
注目記事
ローラ【撮影：こじへい】
  • ローラ【撮影：こじへい】

　モデルのローラが、11月13日に放送されたトークバラエティ番組『トークィーンズ』（フジテレビ系）にゲスト出演した。人気絶頂期に活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移してからの「空白の10年間」について語った。

　今回ゲストとして登場したローラは、2015年に突如日本を離れ、ロサンゼルスに拠点を移した。番組では、当時のCM契約数は15本、年間出演番組は約200本という多忙を極めた状況から一転、渡米を決意した理由について「ある日から眠れなくなっちゃって」と告白した。続けて「朝起きたらワクワクしない」「誰かをハッピーにすることができない自分がいた」と当時の切実な心境を明かし、このままではいけないと感じたローラは、感情の変化をきっかけに渡米することになったという。

　その中でローラは、渡米後に「大恋愛もした」と、これまで語られなかったプライベートな経験を赤裸々に告白した。その恋愛を通じて、ローラは「男性の愛って素晴らしいと思った」と語り、深くポジティブな影響を受けたことを明かした。一方で、その恋愛は良いことばかりではなく、「恋愛で傷つく、傷つかないってことを今学んでいるかも」とも打ち明けており、喜びも痛みも含めて、彼女自身を成長させる大きな経験だったようだ。

　この赤裸々な告白に、3時のヒロイン・福田麻貴は「ネットニュースにしていいですか？」と食い気味に質問し、スタジオの笑いを誘った。


ローラ、本名明かす　祖先が眠る新潟で「農業」学ぶ決意表明も | RBB TODAY
画像
タレントでモデルのローラが17日、自身のインスタグラムを更新。本名を「佐藤えり」と明かし、話題を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/18/227226.html続きを読む »

ローラ、笑顔に隠された壮絶な過去や現在の仕事・生活について語る......『日曜日の初耳学』 | RBB TODAY
画像
　2日22時15分からは、『日曜日の初耳学』（TBS系）が放送される。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/05/02/188381.html続きを読む »

THE ROLA!!
￥18
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

トークィーンズ

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top