ローラ、渡米後“大恋愛”をしていた「男性の愛って素晴らしいと思った」 | RBB TODAY

モデルのローラが、11月13日に放送されたトークバラエティ番組『トークィーンズ』（フジテレビ系）にゲスト出演した。人気絶頂期に活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移してからの「空白の10年間」について語った。

今回ゲストとして登場したローラは、2015年に突如日本を離れ、ロサンゼルスに拠点を移した。番組では、当時のCM契約数は15本、年間出演番組は約200本という多忙を極めた状況から一転、渡米を決意した理由について「ある日から眠れなくなっちゃって」と告白した。続けて「朝起きたらワクワクしない」「誰かをハッピーにすることができない自分がいた」と当時の切実な心境を明かし、このままではいけないと感じたローラは、感情の変化をきっかけに渡米することになったという。

その中でローラは、渡米後に「大恋愛もした」と、これまで語られなかったプライベートな経験を赤裸々に告白した。その恋愛を通じて、ローラは「男性の愛って素晴らしいと思った」と語り、深くポジティブな影響を受けたことを明かした。一方で、その恋愛は良いことばかりではなく、「恋愛で傷つく、傷つかないってことを今学んでいるかも」とも打ち明けており、喜びも痛みも含めて、彼女自身を成長させる大きな経験だったようだ。

この赤裸々な告白に、3時のヒロイン・福田麻貴は「ネットニュースにしていいですか？」と食い気味に質問し、スタジオの笑いを誘った。