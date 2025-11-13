ローラ、渡米からの“空白の10年間”を激白！「大恋愛もした」というテレビ初公開の経験談も | RBB TODAY

13日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、ローラがゲスト出演する。人気絶頂だった2015年に活動拠点をロサンゼルスに移して以来10年、その「空白の10年間」について本人の言葉で初めて語られる。

同番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー最強女子軍団“トークィーンズ”が、ゲストの素顔や魅力を引き出すトークバラエティー。番組では「女性が憧れる女性の哲学シリーズ」を連続放送中。かつて番組初の女性ゲスト・田中みな実の回がTVerで120万回再生に迫る番組最高値を記録し、AKB48レジェンドOB（高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜）の回も84万回超の再生数を記録するなど話題となった企画である。ローラは、この連続企画の第二弾ゲストとして登場する。

中央下）連続企画の第二弾として登場したローラ『トークィーンズ』（C）フジテレビ

2015年当時、CM契約15本、年間番組出演200本と大活躍していたローラは、なぜ人気絶頂のさなかに日本を去ったのか。「自分を守るためにすべてを捨てて日本を離れる決意をした」というローラが、「売れっ子の立場を捨てることに不安はなかったのか」というトークィーンズからの問いに答え、当時の心境を赤裸々に告白する。

また、渡米からの10年間を「自分を取り戻すための旅だった」と回顧。渡米当時は部屋に閉じこもる状態だったが、「他人と自分の違いを認める“ある考え方”」によって抜け出せたと語る。アメリカでの生活で得た気づきや「大恋愛もした」というテレビ初公開の経験談も飛び出す。

さらに、渡米によって日本の素晴らしさや日本人としての自分に改めて気づいたとも明かす。茶道や禅を学ぶ中で「“今を生きる”ことの大切さに気づいた」といい、ローラが「最後に伝えたいことがある」と残した言葉にも注目だ。トークィーンズのメンバーが「学ぶことが多すぎて」と思わずこぼした、みどころ満載の30分となる。