すみぽん、色気たっぷり両脚上げポーズ！セクシーすぎるオフショット動画を公開 | RBB TODAY

10日、バスケ好きタレント・すみぽん（高倉菫）が自身の公式インスタグラムを更新し、グラビア撮影のオフショット動画を公開した。
この日、すみぽんは11月7日に発売されたデジタル写真集『蠱惑魔』（徳間書店）のオフショット動画を投稿。動画では、すみぽんが鮮やかなブルーで水玉模様の水着を着用し、ソファのある室内で四つん這いになってカメラを見上げる姿や、床に仰向けになって両脚を上げるポーズなどを披露している。すみぽんは「ゴロゴロするの好きです デジタル写真集『蟲惑魔』出ました～！！皆さん是非お迎えしてね」と自身で宣伝も兼ねて呼びかけた。
この投稿を見たファンからは、「可愛すぎる」「めちゃ癒されるー！」「ほんと大人っぽくて良い」「めっちゃ可愛いです！」「色気すごくて可愛くて最高でした！」「大人の魅力溢れてる」など、オフショット動画を絶賛する声が寄せられている。
※すみぽんのデジタル写真集オフショット動画（すみぽん公式Instagramより）
