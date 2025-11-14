LE SSERAFIM・宮脇咲良、ボブヘアにぴったり“秋色コーデ”に「真似したい！」の声続々【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、秋ムード漂う近況ショットを公開した。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グレーのパーカーにカーキのブルゾンを羽織り、アイボリーのスカートを合わせたカジュアルな秋コーデに身を包んだ宮脇の姿が収められている。

口をすぼめたキュートな表情からあふれる自然体の魅力がファンの心を掴んだ。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

投稿を見たファンからは「可愛すぎる…」「真似したい！」「ボブ大優勝」などのコメントが寄せられている。

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、11月18日・19日に初の東京ドーム公演を開催する。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

■【写真】目のやり場に困る…宮脇咲良、“胸元ざっくり”私服

■【写真】宮脇咲良、突然の水着SHOT

■【写真】宮脇咲良、ファン悩殺の“ベッド寝そべり”