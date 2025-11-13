山本モナアナ、司法試験合格を報告！「40代からの新しい挑戦が実りました」 | RBB TODAY

13日、アナウンサーの山本モナが自身の公式インスタグラムを更新し、司法試験に合格したことを報告した。

この日、山本は試験会場で受験者に貸し出される白い表紙の「司法試験用法文」の写真を公開。「この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、。」と、これまでの道のりを振り返った。続けて「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります。」と意気込みを投稿。また「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました。」と喜びを明かし、「皆様、「やればできる」という言葉は、本当です(笑)」と綴った。

さらに「年齢や、家庭状況や、その他色々なことで自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない。ぜひ動いてほしいな。そんな想いを込めてのご報告です。」と、ファンへエールを送っている。

この投稿には「すごいとしか言葉が見つかりません！」「素晴らしいですね！おめでとうございます！私もまだまだ、頑張れる、遅くないと勇気を頂く事が出来ました」「益々のご活躍を期待しております」など努力を称賛する声が寄せられている。

※山本モナが司法試験に合格したことを報告した投稿（山本モナの公式インスタグラムより）