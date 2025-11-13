神田愛花、ポンコツぶり発揮！AKB48のカラオケランキングクイズに 「ラブマシーンって言っておけば大丈夫でしょ？」 | RBB TODAY

13日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、番組MCの神田愛花がポンコツぶりを披露した。

この日、ゲストには元AKB48の柏木由紀と大家志津香が登場。番組ではAKB48の楽曲の中から、最新カラオケランキングの上位7曲を当てるクイズが実施された。

クイズに成功すると、大家が大好物だというドーナツが振る舞われることとなり、一同は大喜び。そんな中、クイズが始まる直前にMCのハライチ・岩井勇気から「神田さんが（クイズが）始まる前に、カラオケランキングだからラブマシーンって言っておけば大丈夫でしょ？」と、舞台裏での失言を暴露された。

AKB48のランキングにもかかわらず、他グループであるモーニング娘。の楽曲を挙げようとしていたことが発覚。岩井の発言を聞いた神田は、両手で顔を覆い隠すほど赤面してしまい、すぐさま「ごめんなさい！」と両手を合わせて謝罪した。

その様子を見ていたMCのハライチ・澤部佑は、「ただのカラオケランキングやると思った⁉︎」と鋭いツッコミを入れ、スタジオを沸かせた。