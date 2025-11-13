乃木坂46・井上和、ANN3代目パーソナリティに就任！「久保さんの後はしんどい」とプレッシャーで涙も | RBB TODAY

12日、深夜ラジオ番組『乃木坂46のオールナイトニッポン』の3代目パーソナリティに、5期生の井上和が就任することが発表された。

現在2代目パーソナリティを務める久保史緒里は、11月26日・27日の卒業コンサートに伴い、同月26日の生放送をもって番組を卒業する。後任の井上は、翌週12月3日の放送から担当する。

この日の放送では、久保から話を振られる形で、ゲスト出演した井上が「オールナイトニッポンリスナーのみなさん、12月3日の放送からお世話になります。実は私、井上和、久保さんの後を引き継いで、この番組の3代目パーソナリティに就任させていただくことになったんです！」と発表した。

井上は就任について2週間ほど前に聞いたそうで、「嘘でしょ！？と思いましたし、久保さんの後はしんどいです（笑）取り繕ったらバレるし、よくないと思うので、何も隠さず言うとつらいです（笑）」と率直な心境を吐露。

まさか自分が後任だとは思っていなかったといい、「始まる前に泣きそうで。どうしようかなって思って。ここに来たら実感してきて…」と、プレッシャーからか目に涙を浮かべる場面もあった。

そんな井上に、2022年2月から約3年9カ月にわたりパーソナリティを務めてきた久保はエールを送った。「私も先代から受け継いできましたが、とにかく楽しく自由にやっちゃってください。困ったときの解決法、これだけ教えておきます！困ったときは、上柳さーん！って叫べば、どうにかなります（笑）すごく優しい味方がいるって、それだけメモしておいてください。あと佐久間さん！優しい人はいっぱいいますから、気負いすぎず頑張ってください」と、同局の“先輩”である上柳昌彦アナウンサーや佐久間宣行氏を頼るようアドバイスした。

『乃木坂46のオールナイトニッポン』は毎週水曜25時から、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送されている。