溝端葵、少年誌初表紙！ プールサイドでフレッシュな水着姿を披露 | RBB TODAY

13日に発売された『週刊少年チャンピオン』50号（秋田書店）で、グラビアアイドルの溝端葵が表紙と巻頭グラビアに登場した。
今年3月のデビュー直後からグラビア誌を席巻中の溝端が、記念すべき少年誌初表紙を飾った。 今回公開されたグラビアでは、表紙でも着用している鮮やかなブルーの水着姿を披露。プールサイドで屈託のない笑顔を見せるカットや、椅子に横たわりこちらを見つめるカットなど、フレッシュな魅力を全開にしている。一方で、白とネイビーのシックな配色のビキニをまとったカットでは、窓辺に佇み大人びた表情も見せており、溝端の多彩な一面が楽しめる内容となっている。
溝端は「はじめまして! 初出演で表紙を飾らせていただけてとても嬉しいです!! 笑っていたり、スンとしていたり、プールに落ちそうになったり、強風に飛ばされそうになったり……いろんな私が見られると思うのでぜひチェックしてみてください!（笑）」とコメントを寄せた。
同号では両面BIGポスターが付録となるほか、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施される。
