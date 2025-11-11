国内外で注目のアーティストが大阪に集結！「尼フェス ARTIST EDITION 2025」開催決定 | RBB TODAY

音楽とカルチャーの交差点として毎年開催されている「尼フェス」。今年もアーティストライブとダンスが融合したスペシャルなステージが披露される。

「尼フェス ARTIST EDITION 2025」が、2025年11月22日（土）・23日（日）の2日間、大阪城音楽堂にて開催されることが決定した。

国内外で注目を集める豪華アーティストたちが集結し、ジャンルを超えた音楽とエンターテインメントを披露。秋の大阪を熱狂で包み込む、ここでしか体験できない特別な2日間となる。

初日のDAY1（11月22日）には、グローバルに躍進する次世代ボーイズグループTEMPESTが登場。圧倒的なパフォーマンスと高い完成度のステージで観客を魅了する。また、透明感あふれる歌声と繊細な表現力で注目を集めるMASHIHO、エモーショナルな歌声と端正なビジュアルでファンの心を掴み続ける安達祐人、爆発的なエネルギーで会場を沸かせるBANGERS、世界水準のサウンドで注目を浴びるVIDA Hollywoodも出演が決まっている。

DAY2（11月23日）には、ダンス・ボーカル・演技と多方面で活躍するGirls²、日本と韓国にルーツを持つ人気ボーイズグループOrβIT、『GIRI GIRI』で一躍話題になったKOMOREBI、若者たちの支持を集める東京発・新世代ポップバンドKlang Rulerなど、多彩なアーティストが名を連ねる。

各アーティストのライブには、事前公募で選ばれたバックダンサーがステージに華を添え、ここでしか見られないスペシャルコラボステージが実現する。

音楽ジャンルの垣根を超えた豪華ラインナップがそろい、2日間にわたって“音楽の今”を体感できるステージをぜひ会場で見てみてはいかがだろうか。

なお、イベントの開催概要は以下の通り。

■開催概要

イベント名：尼フェス “ARTIST EDITION” 2025

開催日：2025年11月22日（土）、23日（日）

会場：大阪城音楽堂（〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3-11）

開場／開演時間：開場12：30／開演13：15／終演19：45（予定）

※時間は変更となる場合あり。

■チケット情報

販売サイト：ローソンチケット

Lコード：54385

VIPエリア（自由席）：22,000円 ※数量限定

Sエリア（自由席）：11,000円 ※数量限定

Aエリア（自由席）：8,800円

自由席：5,500円

※別途1ドリンク代700円が必要。

※数量限定・先着順で、チケットがなくなり次第販売終了。

■入場・再入場について

・両日10：00～11：00に整理券を配布し、整理券番号順に12：30より入場を開始。

・イベント開催時間内（開場12：30～終演19：45頃）は、いつでも入場可能。

・チケット半券の提示で再入場が可能だが、紛失した場合は再購入が必要となる。

※飲食物の持ち込みは禁止。入場時には荷物チェックを実施する。

