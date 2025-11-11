STAYC、日本1stフルアルバム『STAY ALIVE』のジャケット解禁！豪華17曲収録の詳細も公開 | RBB TODAY

STAYCが、日本1stフルアルバム『STAY ALIVE』のジャケット写真とアルバム詳細を公開した。

2025年、ソウル公演を皮切りに2度目のワールドツアー「2025 STAYC TOUR 'STAY TUNED'」を成功させたSTAYC。日本デビュー3年目を迎える今年、ポジティブな進化と前進を続けた“キャリア第1章”の集大成ともいえるBEST盤的なフルアルバム『STAY ALIVE』をリリースする。

韓国での活動曲と日本での楽曲をミックスして完成した本作は、タイトル通り“STAYCが今もなお走り続け、生き生きと進化する姿”を体現したアルバム。シーンを牽引する彼女たちの未来を予感させるサウンドが詰まった必聴盤となっている。

（写真提供＝High Upエンターテインメント）通常版ジャケット

内容は、日本デビュー3年間の歩みを象徴する1stシングル『POPPY』から最新シングル『Lover, Killer』までの6作を網羅。さらに、2025年夏を席巻した韓国のサマーアンセム『I WANT IT』のJapanese Ver.をはじめ、すべて「シングル候補」として選ばれた新録曲5曲を収録し、全17曲という豪華な内容に仕上がった。

初回限定盤のDVDには、1stシングルから6thシングルまでのミュージックビデオやパフォーマンスビデオ全7曲に加え、最新曲『I WANT IT』のミュージックビデオを含む計8曲を収録。見応えたっぷりの内容となっている。

なお、STAYCの日本1stフルアルバム『STAY ALIVE』は2026年2月11日にリリースされ、本日（11日）よりCD予約受付がスタートしている。

