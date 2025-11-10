“令和の最強最高ボディ”原つむぎ、ランジェリーチラ見せ！最新デジタル写真集が22日配信開始 | RBB TODAY

22日より、タレント原つむぎの最新デジタル写真集『サマー・グローリー』（eye factory）の配信が開始される。

原は兵庫県出身の27歳。身長170cmで、その圧巻のスタイルから“令和の最強最高ボディ”と称される。2020年にデビューし、元保育士という経歴と、魅力的な関西弁で瞬く間に人気タレントの仲間入りを果たした。近年は俳優業にも挑戦するなど、活動の幅を広げている。

同作は夏の熱海を舞台に、原つむぎの魅力を余すところなく捉えた意欲作だ。トラディショナルな和室でのしっとりとした姿、太陽の下で輝く健康的な水着ショット、そして夕暮れの港で撮影された幻想的なドレス姿まで、ページをめくるたびに異なる表情に出会える。俳優業にも挑戦し、表現力に磨きをかける彼女の“今”が詰まった一冊となった。

ロケーション撮影では、日差しが照りつける屋外でスタッフとともに日焼けをしながら過酷なロケを敢行。その甲斐あって、夏の光と影の中で彼女の魅力が一層際立つ、アーティスティックなカットが満載だ。

本人もお気に入りと語る夕暮れ時の幻想的なドレスショットは必見。「このままパーティーに行けるんじゃないか」と語るほど美しい衣装が、夏の終わりのノスタルジックな熱海の風景に溶け込み、見る者を惹きつける。

撮影現場には海外スタッフが多く参加しており、本人が「異文化交流会みたい」と語るほど、インターナショナルでクリエイティブな雰囲気に満ちていたという。こうした空気感が、彼女の自然体な笑顔と大胆な表現を引き出している。同作は価格3,500円（税込）、130ページでAmazon Kindleにて配信中。

原は「いつも応援ありがとうございます！ファンの皆さんの応援のおかげで、こうして新しい作品をお届けできることを本当に嬉しく思います。今回の撮影は3日間、夏の熱海で行いました。真夏の撮影はとてもハードでしたが、みんなの苦労が詰まった素敵な作品になったと思います。ぜひ何度も見てほしいです。」とコメントしている。