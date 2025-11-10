 “令和の最強最高ボディ”原つむぎ、ランジェリーチラ見せ！最新デジタル写真集が22日配信開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

“令和の最強最高ボディ”原つむぎ、ランジェリーチラ見せ！最新デジタル写真集が22日配信開始

エンタメ グラビア
注目記事
原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
  • 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
  • 「原つむぎ」デジタル写真集『SUMMER GLORY』表紙
  • 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
  • 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
  • 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
  • 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
  • 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
  • 原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

　22日より、タレント原つむぎの最新デジタル写真集『サマー・グローリー』（eye factory）の配信が開始される。

「原つむぎ」デジタル写真集『SUMMER GLORY』表紙

　原は兵庫県出身の27歳。身長170cmで、その圧巻のスタイルから“令和の最強最高ボディ”と称される。2020年にデビューし、元保育士という経歴と、魅力的な関西弁で瞬く間に人気タレントの仲間入りを果たした。近年は俳優業にも挑戦するなど、活動の幅を広げている。

原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』表紙
原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

　同作は夏の熱海を舞台に、原つむぎの魅力を余すところなく捉えた意欲作だ。トラディショナルな和室でのしっとりとした姿、太陽の下で輝く健康的な水着ショット、そして夕暮れの港で撮影された幻想的なドレス姿まで、ページをめくるたびに異なる表情に出会える。俳優業にも挑戦し、表現力に磨きをかける彼女の“今”が詰まった一冊となった。

　ロケーション撮影では、日差しが照りつける屋外でスタッフとともに日焼けをしながら過酷なロケを敢行。その甲斐あって、夏の光と影の中で彼女の魅力が一層際立つ、アーティスティックなカットが満載だ。

原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』
原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

　本人もお気に入りと語る夕暮れ時の幻想的なドレスショットは必見。「このままパーティーに行けるんじゃないか」と語るほど美しい衣装が、夏の終わりのノスタルジックな熱海の風景に溶け込み、見る者を惹きつける。

原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

　撮影現場には海外スタッフが多く参加しており、本人が「異文化交流会みたい」と語るほど、インターナショナルでクリエイティブな雰囲気に満ちていたという。こうした空気感が、彼女の自然体な笑顔と大胆な表現を引き出している。同作は価格3,500円（税込）、130ページでAmazon Kindleにて配信中。

原つむぎ デジタル写真集『SUMMER GLORY』

　原は「いつも応援ありがとうございます！ファンの皆さんの応援のおかげで、こうして新しい作品をお届けできることを本当に嬉しく思います。今回の撮影は3日間、夏の熱海で行いました。真夏の撮影はとてもハードでしたが、みんなの苦労が詰まった素敵な作品になったと思います。ぜひ何度も見てほしいです。」とコメントしている。


これぞ規格外ボディ！ 原つむぎ、浴衣はだける古民家グラビア | RBB TODAY
画像
101cmのIカップバストとヒップ100cmを誇る原つむぎ。26日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）では、その規格外のプロポーションを遺憾なく発揮させている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/26/224754.html続きを読む »

Hカップグラドル・原つむぎ、これまでにない攻めた露出に挑戦……1st写真集発売決定！ | RBB TODAY
画像
グラビアアイドル・原つむぎの1st写真集『つむと一緒』（竹書房）が3月24日に発売されることが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/23/206687.html続きを読む »

【オールアザーカット版】原つむぎ　つむらんまん-後編- アサ芸アイドル写真集
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
原つむぎ写真集 「SUMMER GLORY」
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top