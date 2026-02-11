韓国屈指の“清純派女優”ハン・ジミン、背中丸見えの大胆衣装が話題！色気溢れる姿に驚愕 | RBB TODAY

女優ハン・ジミンが、斬新な雰囲気の写真で注目を集めた。

最近、ハン・ジミンは自身のSNSに「marie claire February Issue！」という短いコメントとともに、ファッション誌のために撮影した写真を公開した。

公開されたカットのなかで、彼女は従来の清純で上品なイメージを脱ぎ捨て、さらに深みのある雰囲気と洗練されたカリスマ性を見せた。

最初の写真では、背中を大胆に露出したデザインの衣装を着て、魅惑的なシルエットを完成させた。ありのままの線と絶妙なポーズが調和し、彼女ならではの純粋なイメージとはまた違う魅力を見せている。

（写真＝ハン・ジミンInstagram、『marie claire KOREA』）

2枚目の写真は、ブラックトーンのドレスにきらめくディテールを加えたスタイルで、都会的な雰囲気を最大限に引き出した。落ち着いた眼差しと表情が、作品の完成度を高めた。

今回の撮影は、清純という形容詞にとらわれないハン・ジミンの別の顔を見せたという反応が寄せられた。ネットユーザーは、「こんなハン・ジミンは初めて見た」「大胆なのに上品だ」「清純と妖艶が共存している」など、熱い反応を示している。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ジミン プロフィール

1982年11月5日生まれ。韓国・ソウル出身。BHエンターテインメント所属。2003年、ドラマ『オールイン 運命の愛』のソン・ヘギョの子役として女優デビューを果たす。2007年の主演ドラマ『イ・サン』で知名度を上げ、『パダムパダム』『屋根部屋のプリンス』など数多くの人気ドラマに出演した。最近の主演作にドラマ『ある春の夜に』『まぶしくて ―私たちの輝く時間―』『私たちのブルース』、映画『虐待の証明／ミス・ペク』『ジョゼと虎と魚たち』など。

