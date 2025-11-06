 “全鳥取県民の妹”白濱美兎、19歳のふわふわ美ボディ！チューブトップ水着姿を披露 | RBB TODAY
“全鳥取県民の妹”白濱美兎、19歳のふわふわ美ボディ！チューブトップ水着姿を披露

『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.
  • 『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.
  • 『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.Ⓒ高橋慶佑
  • 『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.
  • 『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.
  • 『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.

　6日に発売された『週刊少年チャンピオン』49号（秋田書店）で、白濱美兎が2度目の表紙&巻頭グラビアを飾っている。

『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.Ⓒ高橋慶佑

　ワインレッドのニットワンピに身を包んで微笑む姿から、淡いブルーのチューブトップ水着で大人っぽい表情をのぞかせる姿、シックなブラックの水着でベッドに寝転ぶ姿まで収録されている。

『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.

　以前と変わらぬあどけなさと、ドキリとさせられるあでやかさを併せ持つ19歳のグラビアとなっている。両面BIGポスター付録と限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施される。

『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.
『週刊少年チャンピオン』49号Ⓒ秋田書店ⒸRIP INC.

　白濱は「どの衣装もオトナっぽさがありつつかわいくて、とっても柔らかい雰囲気のグラビアになっています！大人っぽくなった白濱を見てください!!最近は、カメラマンさんがどんな雰囲気で撮りたいのかをよく考えながら、それに合う表情や動きができるように心がけています♡ぜひこれからも白濱の成長を見守っていて欲しいです！」とコメントしている。


白濱美兎は19歳のグラビアアイドルで、多彩な表情と存在感を示し、最新号のグラビアやインタビューで魅力を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/21/238403.html続きを読む »

鳥取県出身18歳の白濱美兎がグラビアや初共演を披露し、可愛らしさとセクシーさを魅せている
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/04/234443.html続きを読む »

週刊少年チャンピオン2025年49号 [雑誌]
￥391
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

白濱美兎1st写真集『manika』 (YJ PHOTO BOOK)
￥3,520
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

