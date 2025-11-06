“全鳥取県民の妹”白濱美兎、19歳のふわふわ美ボディ！チューブトップ水着姿を披露 | RBB TODAY

6日に発売された『週刊少年チャンピオン』49号（秋田書店）で、白濱美兎が2度目の表紙&巻頭グラビアを飾っている。
ワインレッドのニットワンピに身を包んで微笑む姿から、淡いブルーのチューブトップ水着で大人っぽい表情をのぞかせる姿、シックなブラックの水着でベッドに寝転ぶ姿まで収録されている。
以前と変わらぬあどけなさと、ドキリとさせられるあでやかさを併せ持つ19歳のグラビアとなっている。両面BIGポスター付録と限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施される。
白濱は「どの衣装もオトナっぽさがありつつかわいくて、とっても柔らかい雰囲気のグラビアになっています！大人っぽくなった白濱を見てください!!最近は、カメラマンさんがどんな雰囲気で撮りたいのかをよく考えながら、それに合う表情や動きができるように心がけています♡ぜひこれからも白濱の成長を見守っていて欲しいです！」とコメントしている。
