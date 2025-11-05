BTS＆TXTの弟グループ・CORTIS、東京ドームで日本初ステージ！“新人離れ”の存在感で観客を魅了 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、東京ドームで日本初のステージを披露した。

CORTISは、11月3日に東京ドームで開催されたライブイベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。デビューからわずか3か月でTOMORROW X TOGETHERやENHYPENといったK-POPを代表するトップアーティスト、さらに日本の人気アーティストらが集結する大型イベントに招かれ、大きな注目を集めた。

この日のステージで彼らは、タイトル曲『What You Want』をはじめ、『FaSHioN』『GO!』『JoyRide』など計4曲を連続で披露し、圧倒的なパフォーマンスと安定した歌唱力で大きな反響を呼んだ。客席のあちこちから掛け声と歓声が上がり、彼らの人気の高さを実感させた。メンバーたちはメインステージとセンターステージを自在に行き来し、広大な東京ドームのステージを縦横無尽に駆け回りながら圧倒的な存在感を放った。新人とは思えないほど洗練されたステージマナーで、ファンを魅了した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

CORTISは韓国でのデビューアルバム活動を成功裏に終えた後、現在はアメリカと日本を中心にグローバルな活動を展開している。彼らは同日（11月3日）、日本の音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」（TBS）で『FaSHioN』を披露し、11月7日には「バズリズム02」（日本テレビ）への出演も控えている。

日本メディアの関心も高まっている。フジテレビTWOは、彼らの来日スケジュールに合わせて、9月8日に韓国で開催された『CORTIS The 1st EP [COLOR OUTSIDE THE LINES] RELEASE PARTY』のビハインド映像を特別編成した。また、J-WAVEをはじめとする複数のFMラジオ番組にも出演した。

なお、米ビルボードが発表した最新チャート（11月8日付）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は「ワールドアルバム」で3位を獲得し、8週連続ランクインを記録した。また、アメリカ国内のフィジカルアルバム販売を集計する「トップアルバムセールス」と「トップカレントアルバムセールス」でそれぞれ40位と31位にランクインし、“ロングランヒット”を証明した。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】TXTやENHYPEN、CORTISら東京ドームに集結！「MUSIC EXPO LIVE 2025」ライブレポート

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす

■【話題】「イケメンで優しくて勉強もできた」CORTISメンバーの美談