藤田ニコル、冬コーデの私服写真が「似合う」「かわいい」と好評 | RBB TODAY

10月26日、タレントの藤田ニコルが自身の公式インスタグラムを更新。自身がディレクションするアパレルブランド「CALNAMUR（カルナムール）」の私服コーディネートを披露した。

藤田ニコル（写真は藤田ニコルの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

藤田は「私服」とコメントを綴り、大きな赤いバラの模様が印象的なアイボリーのニットに、黒のワイドパンツを合わせたコーディネートを披露。街中の木々に寄り添い、赤いバッグをアクセントにアンニュイな表情でポーズを決める姿や、空を見上げる全身ショット、笑顔でカメラを見つめるカットなど、冬の装いを見事に着こなすカットを披露した。

「CALNAMUR」は、2021-22年秋冬シーズンにスタートしたブランド。“優美な野心家”をブランドコンセプトに掲げ、どこか可愛く、どこかヘルシーさも感じさせるスタイリングを提案している。

この投稿を見たファンからは、「私服のおセンス素晴らしすぎる！可愛ん！バラのニット可愛いし暖かそうだよね～ バッグも赤で、似合ってる可愛い 欲しくなる」「カルナの服ほんっとかわいい！」「かわいいー 今日はカルナロゴニットとカルナのストライプの黒ジャケット着たよー カルナのニットは暖かくて大好き」など、着こなしや服のデザインに対して多くの反響が寄せられている。