TWICE・チェヨンの弟、後輩歌手も恋するほどの“アイドル級ビジュアル”!?「すごくかっこよかった」 | RBB TODAY

TWICE・チェヨンの弟のビジュアルに注目が集まっている。

最近、歌手チョン・ソミのYouTubeチャンネルで公開された動画の中で、彼女は練習生時代にチェヨンの弟に片想いしていたというエピソードを明かした。

チョン・ソミは「チェヨンお姉さんが弟の卒業式に行ってきたと言って写真を見せてくれたんだけど、すごくかっこよかったんです。紹介してほしいってお願いしました」と語り、「練習生の家族ショーケースのときに会ったんですが、一人でドキドキしながら挨拶しました」と当時を振り返った。

（画像＝チョン・ソミYoutubeチャンネルキャプチャ）チョン・ソミ（左）とチェヨン

さらに「ウェブ漫画『ファッション王』のウ・ギミョンにそっくりだった」と話し、笑いを誘った。

これに対し、チェヨンは「弟が当時、私たちの会社からキャスティングの提案を受けたこともあるけど、やらないって言っていました」と明かし、エピソードを付け加えた。

ファンたちは、チェヨン姉弟の優れたビジュアルを話題にし、「弟さんを見たけど、歌手パク・ヒョシンの雰囲気がある」「アイドルになっても人気が出ただろう」などの反応を寄せた。

なお、チェヨンは2000年生まれの弟を持つ1歳違いの姉弟で、強い絆で結ばれた仲良し姉弟として知られている。弟は現在モデルとして活動しており、SNSを通じて大きな注目を集めている。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、I.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHE BLACK LABELに移籍し1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。

