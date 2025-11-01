新曲『SPAGHETTI』が快挙！LE SSERAFIM、34カ国でチャートインの“自己最多記録”を樹立 | RBB TODAY

LE SSERAFIM（ルセラフィム）がグローバル音楽市場でチャートを席巻し、再び自己最高記録を打ち立てた。

LE SSERAFIMの初シングルアルバムのタイトル曲『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』が、11月1日（日本時間）に発表された英オフィシャルチャートの「オフィシャル・シングル・トップ100」で46位にランクインした。

これはグループの最高順位である4thミニアルバムのタイトル曲『CRAZY』の83位を大きく上回るもので、グローバルな影響力を改めて証明した。アメリカのビルボードと並び世界2大ポップチャートの一つとされるオフィシャルチャートでの快挙という点でも、非常に意味のある結果だ。

（写真＝SOURCE MUSIC）

LE SSERAFIMはこのほかにも、「オフィシャル・シングル・ダウンロード」（6位）、「オフィシャル・シングル・セールス」（8位）、「ビデオ・ストリーミング・チャート」（30位）、「シングル・チャート・アップデート」（40位）など、各種チャートでも存在感を示した。

『SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）』は、同日発表された世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム・Spotifyの「ウィークリー・トップソング・グローバル」（集計期間：10月24日～30日）で25位を記録。1週間で世界中から計1683万8668回再生され、順位・再生数ともにグループ史上最高の成績を更新した。特にこのチャートは、アメリカ・ビルボードのメインチャート「HOT 100」にも反映されるため、影響力と信頼性が高いことで知られている。

さらに同曲は、韓国（6位）、シンガポール（11位）、日本（50位）をはじめ、世界34の国と地域の「ウィークリー・トップソング」チャートにランクインし、グループ史上最多となる記録を樹立した。また10月30日付の「デイリー・トップソング・グローバル」チャートでは19位に上昇し、こちらでも自己最高順位を更新している。

また、LE SSERAFIMは最近、グローバル企業NVIDIAが主催した「GeForce Gamer Festival」のフィナーレステージを飾り、「マッセラフィム（味とLE SSERAFIMを掛け合わせた造語）」の異名にふさわしい圧巻のパフォーマンスを披露。また、大衆文化交流委員会の発足式でもステージに立ち、韓国を代表するグローバルアーティストとしてその存在感をさらに確固たるものにした。

