日本は1、2、4位と上位独占、韓国は9位＆14位…オリンピックで突きつけられた女子フィギュアの“差”【ミラノ五輪】 | RBB TODAY

初めて立ったオリンピックの舞台だった。

イ・ヘイン（20）は笑い、シン・ジア（17）は悔しさをのみ込んだ。だが、終わりではない。2人とも次の舞台へ進む。

イ・ヘインとシン・ジアは2月18日（日本時間）、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングル・ショートプログラムで、それぞれ9位と14位に入り、上位24人が進出するフリースケーティングへの切符を手にした。

15番目に滑走したイ・ヘインは、合計70.07点を記録。自己シーズンベスト（67.06点）を3.01点更新する今季最高得点となった。

冒頭のトリプルルッツ―トリプルトウループのコンビネーションでは、後半のジャンプがクォーター判定となりGOE（出来栄え点）を落としたのは惜しかったものの、ダブルアクセルとトリプルフリップは安定して成功。フライングキャメルスピン、シットスピン、チェンジフット・コンビネーションスピン、ステップシークエンスはいずれもレベル4を獲得し、完成度の高い演技を見せた。

（写真提供＝OSEN）イ・ヘイン

初のオリンピックでシーズンベストを叩き出したイ・ヘインは、9位でフリーに臨む。

その直前に演技したシン・ジアは、ジャンプのミスが痛手となった。

トリプルルッツ―トリプルトウループのコンビネーションで、つなぎの着氷時に転倒し、1点の減点に加えてGOEも大きく下げられた。その後、ダブルアクセルとトリプルフリップを成功させて立て直し、ステップシークエンスではレベル4を獲得したが、最後のレイバックスピンはレベル3にとどまった。

（写真提供＝OSEN）シン・ジア

最終得点は65.66点。自己シーズンベスト（74点台）や団体戦での得点には及ばなかったものの、14位でフリースケーティング進出を決めた。

ショートプログラム首位は、日本の17歳・中井亜美。高難度のトリプルアクセルを完璧に決め、78.71点をマークした。2位は坂本花織（日本）、3位はアリサ・リウ（アメリカ）、4位は千葉百音（日本）が続いている。

日本は表彰台の独占まで狙える状況だ。

とはいえ、フリースケーティングはこれから。イ・ヘインは勢いそのままに順位アップを狙い、シン・ジアはショートの悔しさを晴らす準備を整える。

キム・ヨナ以来、12年ぶりの五輪メダルを目指す韓国女子フィギュアの挑戦は、ここからが本番だ。

