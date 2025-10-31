井口綾子、ラジオパーソナリティ初挑戦！11月6日開始の新ラジオ番組で“事業継承”の舞台裏に迫る | RBB TODAY

11月6日21時より、タレントの井口綾子がパーソナリティを務める「事業承継」をテーマにした新番組『井口綾子 will run』が、ニッポン放送でスタートする。

日本には大小関わらず100年以上連綿と続いて生きた企業は4万社以上も存在する。しかし、その一方で担い手が見つからずにやむなく廃業を選ばざるを得ない企業も数多くある。同番組では企業が看板を守り続ける上で重要なポイントである「事業承継」にスポットを当てて、様々な企業の事業承継にまつわるエピソードを当事者であるゲストに伺っていく。また、その企業の経営理念、サービス、リクルート、人材育成など、看板を支えている舞台裏にも注目していく。

井口綾子

パーソナリティは、ニッポン放送でのラジオパーソナリティ初挑戦となる井口。自身も父親が経営する美容室（エクセル美容室/一都三県に20店舗以上）を継ぐ決意をし、現在、タレント業と両立する形で経営陣に加わり活躍している。ラジオパーソナリティとしての目線、経営者の目線の両方から切り込んでいく。

初回のゲストは「デキる2代目社長は知っている 事業承継5つの鉄則」の著者・鈴木宏典氏（SS総合会計事務所）。今後は様々な形で事業承継を考えているゲストを迎えていく。

井口は「子どもの頃から父の背中を見てきたひとりの後継ぎ候補として、そしてリスナーの皆さんと同じ目線で学び続けるパーソナリティとして、さまざまなゲストの方々と本音で向き合いながら、その想いや経験を丁寧に伝えていきたいと思います。事業を継ぐことの重みや葛藤、難しさ、そしてその先にある希望を、等身大の言葉でリアルにお届けできる番組にしていきたいです！事業承継が身近にある方も、そうでない方も、ぜひ気軽に耳を傾けていただけたら嬉しいです！」とコメントした。