村重杏奈、太ももチラり！セクシーショットでアナウンス「春頃写真集出す事になりました！」 | RBB TODAY

27日、元HKT48でタレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。太ももがのぞくセクシーなショットを公開するとともに、写真集発売決定をファンに報告した。

村重は「春頃写真集出す事になりました！村重です」とコメントし、黒のジャケットにホワイトのショートブーツを合わせたモードなコーディネート姿を披露。椅子に座り、脚を抱えるようにポーズを取った艶やかなショットを投稿した。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

また同投稿では、「今日は特別ギャルDAY！！！やっぱしっくりくるね！！ギャル懐かしい」と綴り、自身が最新号の表紙を務めた雑誌『ViVi』でのイベント出演を報告。「お渡し会ありがとうございました！！」と感謝を述べ、「昔からいるファンの方が“しげちゃん人が沢山いるね”と泣いてくれた」とファンとの絆に触れる一幕も。3時間半にわたるイベントが途切れることなく続いたことを明かし、「今日は皆さんに会えて本当に嬉しかった！！！ありがとうー！！！しげ！！今日ビール飲むから！！！」と、変わらぬ明るさで締めくくった。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この投稿を見たフォロワーからは「セクシーで綺麗すぎる」「可愛い」「村重かわいい！」「セクシーで綺麗過ぎます」「久々に会えて嬉しかった サイン入りVIVI家宝にする 対応がプロすぎて頭が下がります。」など、セクシーなショットへの称賛やイベントの盛況を喜ぶ声が相次いでいる。