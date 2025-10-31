 村重杏奈、太ももチラり！セクシーショットでアナウンス「春頃写真集出す事になりました！」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

村重杏奈、太ももチラり！セクシーショットでアナウンス「春頃写真集出す事になりました！」

エンタメ その他
注目記事
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　27日、元HKT48でタレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。太ももがのぞくセクシーなショットを公開するとともに、写真集発売決定をファンに報告した。

　村重は「春頃写真集出す事になりました！村重です」とコメントし、黒のジャケットにホワイトのショートブーツを合わせたモードなコーディネート姿を披露。椅子に座り、脚を抱えるようにポーズを取った艶やかなショットを投稿した。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　また同投稿では、「今日は特別ギャルDAY！！！やっぱしっくりくるね！！ギャル懐かしい」と綴り、自身が最新号の表紙を務めた雑誌『ViVi』でのイベント出演を報告。「お渡し会ありがとうございました！！」と感謝を述べ、「昔からいるファンの方が“しげちゃん人が沢山いるね”と泣いてくれた」とファンとの絆に触れる一幕も。3時間半にわたるイベントが途切れることなく続いたことを明かし、「今日は皆さんに会えて本当に嬉しかった！！！ありがとうー！！！しげ！！今日ビール飲むから！！！」と、変わらぬ明るさで締めくくった。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この投稿を見たフォロワーからは「セクシーで綺麗すぎる」「可愛い」「村重かわいい！」「セクシーで綺麗過ぎます」「久々に会えて嬉しかった サイン入りVIVI家宝にする 対応がプロすぎて頭が下がります。」など、セクシーなショットへの称賛やイベントの盛況を喜ぶ声が相次いでいる。


ラインもくっきり！村重杏奈、“なんでもない日の私服”に絶賛の声 | RBB TODAY
画像
11日までに、タレントの村重杏奈が自身のインスタグラムを更新し、私服の最新写真を投稿した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/11/236452.html続きを読む »

村重杏奈、12月ViVi特別版表紙決定を報告！「ドッキリではないことを信じてます！！！」 | RBB TODAY
画像
村重杏奈が12月号特別版ViVi表紙を飾ることを報告し、喜びとイベント開催を予告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/19/236799.html続きを読む »

【電子版だけの特典カット付き】びびぐら　村重杏奈 (別冊ＶｉＶｉ)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ViVi 2025年12月号特別版 　表紙：村重杏奈　付録：村重杏奈スペシャルピンナップ
￥920
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top