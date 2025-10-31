ZEROBASEONE、『Doctor！Doctor！』が再びチャート逆走中！オリコン「急上昇ランキング」1位に | RBB TODAY

ZEROBASEONEの楽曲『Doctor! Doctor!』が、グローバル音楽市場において目覚ましい成果を収めている。

ZEROBASEONEの5thミニアルバム『BLUE PARADISE』に収録され、今年1月に先行公開された『Doctor! Doctor!』は、最新のオリコン「週間ストリーミング急上昇ランキング」（11月3日付）で前週比109.3％の上昇率を記録し、1位を獲得。リリースから9か月が経った今も変わらぬ人気を証明している。

『Doctor! Doctor!』は各種音楽配信サイトで累計再生回数5000万回を突破。Spotifyでも幅広い支持を集めており、配信初週の国別ストリーミング比率ではアメリカが40％以上を占め、1位を記録した。ZEROBASEONEのグローバルなファン層が北米へと拡大していることを裏付けた。

（写真提供＝WAKEONE）

本楽曲の制作陣にも注目が集まっている。『Doctor! Doctor!』には、パリ・ディズニーランドのナイトショーのオリジナル楽曲を手がけたNoémie Legrandをはじめ、Matthew Robert Crawford、Aaron Theodore Berton、Kella Armitageなど、「Billboard 200」上位にランクインしたK-POP作品を多数手がけたヒットメーカーが参加し、ZEROBASEONEの音楽に洗練された感覚と完成度をもたらした。

『Doctor! Doctor!』は、「愛は結局、すべての苦悩を癒す力だ」というメッセージを込めた楽曲で、世界中のリスナーの共感を集めている。最近では『2025 MAMA AWARDS』の「ベスト・ボーカルパフォーマンス（グループ）」部門にノミネートされ、音楽性と大衆性の両面で高く評価された。

ZEROBASEONEは、10月29日・30日にさいたまスーパーアリーナで開催されたワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE＆NOW]」日本公演を大盛況のうちに終えた。2日間で約5万4000人を動員し、圧倒的な人気を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

