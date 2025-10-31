 「エリートすぎて吹いちまった」慶應野球部の卒業生進路が話題に！ | RBB TODAY
「エリートすぎて吹いちまった」慶應野球部の卒業生進路が話題に！

慶應義塾大学（yu_photo - stock.adobe.com）
  • 慶應義塾大学（yu_photo - stock.adobe.com）

　30日、慶應義塾体育会野球部の令和7年度卒業生の進路先が発表された。同発表を受け、Xでは「エリートすぎて吹いちまった」などと話題になっている。

　発表された進路先は、 メディア関連ではテレビ朝日、フジテレビジョン、読売新聞社、FBS福岡放送など。金融機関も多く、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ証券などの国内大手に加え、ゴールドマン・サックスなど外資系金融機関への就職もみられた。 そのほか、トヨタ自動車、サントリーホールディングス、キーエンス、富士フイルム、アマゾンジャパンなど、各業界を代表する企業が並んだ。 また、学術の道では東京大学大学院やが慶應義塾大学大学院へ進学している。

　同大学野球部がXで進路先発表の告知をすると、ポストには1900以上のいいね、650回以上リポストされるなどの反響を呼んだ。X上では「いやエリートすぎて吹いちまった」「慶應野球部の卒業生、進路も本当に立派！これからの挑戦に期待しています」「GSが野球部だけで２人も さすがです」といった驚きや称賛のコメントが相次いだ。一方で、進路先を非公表とした生徒も少なくないことから「非公表ばっかやん」「もう、こういうのも時代にそぐわないと思いますよ」「これだけ非公表が増えると、数年後は殆どが非公表になって、やがては進路先一覧自体がなくなるでしょうね。」といった声も寄せられている。

※慶應義塾大学野球部・令和7年度卒業生の進路（慶應義塾大学野球部公式ホームページより）


トリンドル玲奈、慶応の入試面接は泣き落としだった!? | RBB TODAY
トリンドル玲奈が16日放送の『スッキリ』（日本テレビ）に出演。大学入試エピソードを語る場面があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/16/176202.html続きを読む »

慶應チア出身の白戸ゆめのアナ、『ABEMAスポーツタイム』初出演でスポーツ観戦三昧のプライベートを明かす | RBB TODAY
　2日にABEMAで生配信されたスポーツ番組『ABEMA スポーツタイム』に、慶應チア出身のアナウンサー・白戸ゆめのが初出演。スポーツ観戦三昧のプライベートを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/05/220686.html続きを読む »

《平木昌宏》

