歌姫・本田美奈子.さん没後20年特集が命日11月6日に放送！伝説のライブ3作品を一挙オンエア | RBB TODAY

11月6日、CS衛星劇場では「本田美奈子. 没後20年特集」を放送する。
1985年、シングル「殺意のバカンス」でデビューし、ミュージカルへの出演など常に挑戦し続けた歌姫、本田美奈子.さん。2005年11月6日に急性骨髄性白血病のため38歳の若さでこの世を去ってから、2025年11月で20年を迎える。
衛星劇場では、本田美奈子.さんの命日である11月6日に、『ドラマティック・フラッシュ』(1986年)、『MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN』 (1986年)、『DISPA 1987』(1987年)を一挙放送する。
歌姫・本田美奈子.さんの名曲誕生秘話を秋元康が語る！ | RBB TODAY
7日放送の『ビビット』（TBS）では愛され続ける人物のルーツを追う「人生シリーズ」のコーナーで、2005年に急性骨髄性白血病によって38歳という若さでこの世を去った歌姫・本田美奈子.さんが特集される。
https://www.rbbtoday.com/article/2017/11/06/155865.html続きを読む »
乃木坂46・中西アルノ、黒沢薫の「いとしのエリー」に「さすが師匠!!」と大興奮！ 一青窈とのセッションも | RBB TODAY
CS放送 TBSチャンネル1で放送されている音楽番組『Spicy Sessions』より、最新収録レポートが公開された。4月放送回と5月放送回の模様を、音楽ライター・伊藤亜希が取材している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/25/228842.html続きを読む »