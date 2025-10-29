 歌姫・本田美奈子.さん没後20年特集が命日11月6日に放送！伝説のライブ3作品を一挙オンエア | RBB TODAY
歌姫・本田美奈子.さん没後20年特集が命日11月6日に放送！伝説のライブ3作品を一挙オンエア

「本田美奈子.　DISPA 1987」©ユニバーサル ミュージック
　11月6日、CS衛星劇場では「本田美奈子. 没後20年特集」を放送する。

　1985年、シングル「殺意のバカンス」でデビューし、ミュージカルへの出演など常に挑戦し続けた歌姫、本田美奈子.さん。2005年11月6日に急性骨髄性白血病のため38歳の若さでこの世を去ってから、2025年11月で20年を迎える。

　衛星劇場では、本田美奈子.さんの命日である11月6日に、『ドラマティック・フラッシュ』(1986年)、『MINAKO ザ・ヴァージンライヴ IN BUDOKAN』 (1986年)、『DISPA 1987』(1987年)を一挙放送する。


《アルファ村上》

